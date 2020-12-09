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CHP’li Emir’den bomba iddia: Corona aşısı geldi, AKP’liler aşı olmaya başladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin'den alınan COVID-19 aşısının Türkiye’ye geldiğini ve 10 gündür el altından AKP’li siyasiler ile yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:21, 09/12/2020
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CHP’li Emir’den bomba iddia: Corona aşısı geldi, AKP’liler aşı olmaya başladı

Çin'le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin geçtiğimiz hafta TBMM' ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bomba bir iddiada bulundu:

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP'li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile. Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.”

 

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Yayınlanma Tarihi:13:58,
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