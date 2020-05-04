CHP’li Erdoğdu: Anahtarı kuzu kuzu teslim edecekler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı bir açıklama yaparak gündeme ilişkin değrelendirmelerde bulundu.

”HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKSA O ÜLKELER FAKİRDİR”

Dünyada otokrasi ile yönetilen ve hukukun üstünlüğü olmayan ülkelerin fakir ve yoksul olduğunu savunan Erdoğdu, ”Bu durum ülkenin kaderi değil, yöneticilerin tercihi. Çünkü yöneticiler kendilerinin ve yakınlarının kişisel servetlerinin artmasının yolu olarak ülkeyi dışa kapatıp, şeffaflığı azaltmak, yargısını ve hukukun üstünlüğünü bozmak zorundalar.

Demokratik ve hukukun üstün olduğu, kuvvetler ayrılığının tam sağlandığı bir ülke olursa, kendilerini ve yandaşlarını zengin etmeleri mümkün değil.

Dünyaya bakın hangi ülkede otokrasi varsa tek adam yönetimi var… Ama hukukun üstünlüğü yoksa o ülkeler fakirdir, yoksuldur. Hangi ülkede demokrasi ve yargı bağımsızlığı varsa, hukukun üstünlüğü ile şeffaflık varsa ve yöneticileri hesap veriyorsa orada zenginlik vardır” şeklinde konuştu.

”AB ÜLKELERİ SEVİYESİNDE OLABİLİRDİK”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) seviyesinde bir ülke olabileceğini ifade eden Erdoğdu, ”Bu ülke demokrasisi tam olan bir ülke olsaydı, Cumhurbaşkanı’nın yazlık, kışlık, uçan, yüzen sarayları, Ahlat sarayları olmazdı.

Bütün bunları toplasanız, masraflarıyla en azından 5 milyar dolar eder. Bu 5 milyar doları bu kadar verimsiz, bir kişinin ve ailesi ile yakınları için harcamazsanız, bu parayla 1 milyon dolar sermayeli 5 bin tane fabrika kurabilirsiniz.

Buna yolsuzlukları, israfı ve yurt dışına götürülmüş olan mal varlıklarını da hesaba katarsanız, bu ülke Avrupa Birliği seviyesinde bir ülke olabilir, insanları o koşullarda yaşayabilirdi” dedi.

”HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TAM SAĞLARSANIZ BU ÜLKEYE PARA AKAR”

”Eğer demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü tam sağlarsanız bu ülkeye içerden de dışardan da para akar” ifadelerini kullanan Erdoğdu, ”Oysaki saygın, basiretli, yolsuzluklara bulaşmamış ve şeffaflıktan yana bir iktidar olsaydı, bugün dünyanın her tarafından nakit fışkırırken, bize sonsuz ucuz kaynaklar gelir, bunlar da verimli alanlara yansıtılabilirdi. Biz de bu salgını bu kadar çaresiz, maske bile bulamayıp ibanla para toplamaya çalışarak geçirmek zorunda kalmazdık.

Eğer demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü tam sağlarsanız bu ülkeye içerden de dışarıdan da para akar. Dış politikada bu kadar kavgacı ve tutarsız olunmasa, ne ihracatı bu kadar ucuz ne de ithalatı bu kadar pahalı olur” açıklamasında bulundu.

”AKP ARTIK TARİHSEL MİSYONUNUN SONUNA GELDİ”

”İnsanları din ile aldatanların siyasi misyonların sonuna gelindi” ifadelerine yer veren Erdoğdu, ”Bunları anlatmayalım diye medyaya ağır baskı var. Benim gördüğüm şu: AKP artık tarihsel misyonunun sonuna geldi. Sadece AKP değil, insanları din ile aldatanların siyasi misyonların sonuna gelindi.

Bunlar bu süreçte bugün gördüğümüz üzere daha da saldırganlaşacaklar, daha çok iftira atıp daha çok kötülük yapacaklar. Ama hiç kimse merak etmesin, sandıktan seçimi aldığımız gün bunlar kuzu kuzu bize anahtarı teslim edecekler” diyerek açıklamasını tamamladı.