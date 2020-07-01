CHP’li Göker: Erdoğan’ın son hedefi sosyal medya olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının kontrol altına alınacağını söylediğini belirten CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, ”18 yıldır iktidarda olan Erdoğan insanların yaşam tarzlarına sürekli müdahale etmiş ve tek tip toplum yaratma heveslisi olduğunu herkese göstermiştir. Her şeye karışan ve müdahale eden Erdoğan’ın son hedefi ise bir türlü ele geçiremediği sosyal medya olmuştur” dedi.

”NEREDE YANLIŞ YAPTIĞINI SORGULAYACAĞI YERDE…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdiğini ve öğrencilerin büyük tepkisi ile karşılaştığını da sözlerine ekleyen CHP’li Göker, ”YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta öğrenciler #OyMoyYok hareketi başlatarak Erdoğan’ı adeta protesto etmiştir. Yazılı ve görsel basının yüzde 90’ına sahip olan Erdoğan’ın ve çevresinin nerede yanlış yaptığını sorgulayacağı yerde hâlâ kendine muhalif olanları suçlar tavırlar içine girmesi ülkemizin dünya nezdindeki itibarını derinden sarsacaktır” dedi.

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Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından başlatılan ”Etik kurallara uyacağım” ve ”milli hesap” anlamına gelen yeşil top emojili hesaplardan kadınlara taciz mesajları atıldığını söyleyen Göker, ”Her ne kadar proje sonlandırılmış olsa da, yeşil top sayesinde kimlerin ne kadar etik değerlere uyduğu açıkça görülmüştür” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle bazı sorular yöneltti.

CHP’li Göker, yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

* Yapılacak olan bir sosyal medya kısıtlaması sonrasında Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle anılmak Türkiye’nin dünyadaki itibarı açısından zedeleyici olmayacak mıdır?

* İktidarın nerede yanlış yapıldığını sorgulamak yerine sürekli muhalifleri eleştirmesi hususunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Son beş yılda sosyal medya sunucuları ve kullanıcılarına yönelik ne tür yasaklar konmuştur?

* AKP’li sosyal medya hesapları tarafından kullanılan yeşil top emojisinin apar topar kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?