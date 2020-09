CHP’li Göker: Pandemiye ilişkin rakamlar birbirini tutmuyor

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker TBMM'ne salgın sürecinin şeffaflığı hakkında soru önergesi verdi.

Yayınlanan sayısal verilerin vatandaşın yaşadığı gerçeklerle çeliştiğinin ifade eden Göker; “Diğer bir önemli neden de meslek odalarının ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının kendi araştırmaları sonucu elde ettikleri verilerin ve bilgilerin Bakanlık açıklamalarıyla uyuşmadığıdır” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN BİRÇOĞUNUN TESTLERE ULAŞAMIYOR”

Yapılan test sayılarının, tespit edilen vaka ve virüs kaynaklı can kayıpları verilerinin, il bazında açıklanmamasının da halkımızda endişe oluşturduğunu belirten Göker şunları söyledi:

* Tarafımıza ulaşan bazı bilgiler, yapılan test sayılarındaki önemli bir oranın bazı kurum çalışanlarına daha sıklıkla yapılan testler olduğu, buna karşın vatandaşlarımızın birçoğunun testlere ulaşamadıkları yönündeki eleştirilerdir.

* Bu konuda yapılan test sayılarının illere göre dağılımının açıklanması, pandemi yönetimi açsından daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

“SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMÜYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın raporlarındaki ölüm oranları arasındaki farka dikkat çeken Göker, şu ifadeleri kullandı:

* Yine sürecin şeffaf yürütülmediğine dair önemli bir çelişki de Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışı yayınında (OlderAdultsWithCoronavirusDisease 2019; A NationwideStudyInTurkey) verdiği 5 Nisan 2020 tarihine kadar yaşanan can kaybı sayısına ilişkindir. Bakanlık yurt dışı yayınında o tarihe kadar Covid-19'a bağlı 65 yaş üstü can kaybı sayısının 1081 olduğunu belirtirken, ülkemizdeki aynı tarihli veriye göre tüm yaşlar dahil can kaybı sayısı 574 olarak açıklanmıştır.

* Veriler arasındaki bu büyük farkın nereden kaynaklandığı ve ülkemizde bazı Covid-19 verilerinin gizlenip gizlenmediği hususunda Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir.

* Ayrıca hızla artan vaka ve ölüm sayıları da acilen yeni kararlar alınmasını gerektirirken, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın pandemiden en az etkilenmesi için Bakanlığın ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ülkemiz yararına olacaktır.

Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

* Bakanlığınızca yayınlanmış olan yurt dışı yayınında, 5 Nisan 2020 tarihine kadar Covid-19'a bağlı yaşamını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşımızın sayısı 1081 olarak açıklanırken, aynı tarihte ülkemizde açıklanan ölüm sayının tüm yaşlar dahil 574 olarak duyurulmasını nasıl açıklıyorsunuz?

*Yapılan test sayıları, tespit edilen vaka ve yaşanan can kayıplarını ayrıntılı bir şekilde il il açıklamayı düşünüyor musunuz?

* Pandemi sürecinin şeffaf yürütülmediği, tespit edilen vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiği, hastanelerde tutulan kayıtların hatalı olduğu eleştirileri hakkında kamuoyunu tatmin edici ne gibi bir açıklamanız vardır?

* Verilerin sağlıklı olmadığı yönündeki bütün eleştirilere rağmen, yine de ülkemizdeki vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün ciddi oranda artmasının nedenlerini nasıl açıklıyorsunuz?

* Bilim Kurulu'nun önerileri eksiksiz olarak yerine getirilmekte midir? Vaka artışları karşısında Bilim Kurulu'nun ne gibi önerileri vardır?

* Vatandaşlarımızın testlere ulaşamadıkları ve belirti gösterdikleri halde hastanelerde test yapılmadığı yönündeki şikayetler hakkında açıklamanız nedir?

* Giderek artan Covid-19 hasta sayısı nedeniyle hastanelerde yer olmadığı için eve gönderilen hasta sayısı kaçtır? Bunlardan evde yaşamını kaybeden kaç vatandaşımız vardır?

cc