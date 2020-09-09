CHP’li Gürer: Ücretsiz maske dağıtımı yapılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin en önemli koruyuculardan biri olan maske kullanımının ücretli olmasının, ülkemizde çok sayıda düşük gelirli vatandaşı ekonomik yönden sıkıntıya soktuğunu belirtti.

AYLIK 240 TL!

CHP’li Gürer, şöyle konuştu:

* Uzmanlar, sürekli ev dışında olan her bireyin aynı maskeyi kullanmaması ve koşullara göre maskenin değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

* Ev dışında günü geçiren için günde en az 2 maske değiştirmesi gerekiyor. Bu gider de günlük 2 TL olacaktır.

* Emekli maaşından başka geliri olmayan 4 kişilik bir ailenin aylık maske gideri, en az 240 TL olacaktır.

* Bu durumda bin 500 TL maaşının en az 240 TL’sini maskeye veren bir emekli ailenin, zor şartlarda ancak geçinebildiği bu süreçte sıkıntısı daha da artacaktır.

* Bu nedenle emekli ücretlerinde en azından aylık pandemi giderleri dikkate alınarak bir artış sağlanmalıdır.

* Alım gücü olmayan vatandaşların aynı maskeyi kullanarak kendilerini riske atmalarını önlemek için ücretsiz maske dağıtımı yapılmalıdır.

“BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI NE OLDU?”

* Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma kampanyasında toplanan paraların hangi alanlarda nasıl kullanıldığı yönünde şeffaf açıklama da yapılmadı.

* Bu paraların nerede ve nasıl kullanıldığı mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır.

İLGİLİ HABER “Biz Bize yiyelim!”