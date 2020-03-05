CHP’li İlgezdi: Cinsel şiddet yaygınlaşıyor!

Türkiye'nin cinsel şiddet raporunu yayınlayan Adalet Bakanlığı dikkat çekici verilere ulaştı.

Adalet Bakanlığı verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geride bıraktığımız 13 sene içerisinde Türk Ceza Kanunu’nun cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda sanık olan kişi sayısının 446 bin 439, Cumhuriyet Başsavcılıklarında şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısının ise 879 bin 451 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

CEZASIZLIK SUÇ ORANLARINI ARTIRIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi cinsel şiddet suçları karşısında cezasızlığın yaygınlaştığını, hakkında mahkûmiyet kararı olan 223 bin 442 kişiden yalnızca yüzde 38'ine hapis cezası verildiğini söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 1'i hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheli sıfatıyla işlem yapılmış olmasının ise kaygı verici olduğunu dile getiren İlgezdi, önlem alınmadığı takdirde cinsel şiddetin önlemez boyutlara ulaşacağını kaydetti.

AYDA 544 KİŞİ HAPSE GİRDİ

Cinsel Şiddet Raporu ile çarpıcı rakamları ortaya koyan İlgezdi, 2020 itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 1'i hakkında cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtti. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz 13 yılda; günde 94 kişi sanık, haftada 330 kişi mahkûm olurken, ayda 544 kişi ise hapse girdi.

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CİNSEL ŞİDDET ARTTI

İlgezdi, “Adalet Bakanlığı verilerine göre 2013 yılından Anayasa referandumunun yapıldığı 2017 yılına kadar sanık sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, Tek adam rejimin ilk iki yılında, yani 2017-2018 arasında sanık sayısında yüzde 17 artış yaşandı. Buna göre 2016 yılında 35 bin 155 olan sanık sayısı, 2017 yılında 35 bin 896'ya, 2018 yılında ise 41 bin 841'e yükseldi. Tek adam rejimine geçişle birlikte cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle sanık olan kişi sayısında artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

“EN TEMEL SEBEP YÜCELTİLMİŞ ERKEK SÖYLEMİ”

Cinsel şiddet suçlarının ‘suç öncesi' ve ‘suç sonrası' olarak iki boyutlu olarak ele alınması gerektiğini kaydeden İlgezdi, suçu engellemenin öncelikli yolunun suç öncesi, suçu yaratan şartları doğru teşhis etmekten geçtiğini belirtti. Cinsel suçların yalnızca kanun çıkartarak, yönetmelik hazırlanarak önlenemeyeceğini vurgulayan İlgezdi şunları söyledi:

“Cinsel suçları önleyebilmek için öncelikle eğitim şart. Cinsiyetçi tutumların ve yüceltilmiş erkek kimliği üzerine kurulu tüm kültürel, sosyal ve bilgi sistemlerinin ayıklanması ve eğitimin eşitlikçi hale getirilmesi gerekiyor. Toplumun cinselliğe bakışının düzeltilmesi, insan haklarına saygı, adalet sistemine olan güven ile engellenecektir.”

“CİNSEL SALDIRI SONRASI DESTEK MERKEZLERİ ŞART”

Türkiye'deki yerleşik hukuki mevzuatın, cinsel şiddet görenleri tekrar tekrar mağdur ettiğine değinen İlgezdi, şöyle konuştu:

* Hukuki delil tespiti önemli ama mağdurların kişilik hakları da gözetilmeli.

* Ne yazık ki Türkiye'de bir mağdur kolluğa başvurduğu andan itibaren sosyal anlamda bedel ödüyor.

* Afişe oluyor, sosyal desteği kaybediyor, çevresince damgalanıyor ve hayati tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor.

* Mağdurların çok acı sonuçları olabilecek bu sosyal bedeli ödememesi için mutlaka Cinsel Saldırı Sonrası Destek Merkezleri kurulmalıdır.

* Kişi adı gizli tutulmalı, tüm deliller ileride kullanılmak üzere saklanılabilmelidir.

* Bu uygulama bilindiği kadarıyla sadece İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda yapılabiliyor.

* Oysa Türkiye genelinde tamamen cinsel saldırı ve suçlar üzerine uzmanlaşmış psikiyatristi olan, psikolog, sosyal çalışmacı, avukat ve kolluk gücü irtibat görevlisi bulunan başvuru, izlem ve destek merkezleri acilen kurulmalıdır.