CHP’li Karabıyık: Sarayın itibarı mı, eğitime erişemeyen bir ülkenin itibarı mı?

Covid-19’un her ülkeyi, sektörü ve kişiyi doğrudan etkilediğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Salgının ne kadar süreceği, ne zaman sonuçlanacağı ve hayatın ne zaman normale döneceğinin bilinmezliği yüzünden, salgın krizi Dünya'nın karşılaştığı hiçbir krize benzememekte. Pandemi dolayısıyla eğitim-öğretime 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmişti ve bu süreçte yüz yüze eğitim yapılamamasından ötürü okullar fiziki olarak açılamamakta” dedi.

“BAZI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK GEÇ KALINDI”

6 aydır Dünya Sağlık Örgütü ve alanın uzmanları salgınla ilgili sürekli açıklama-uyarı yapmalarına rağmen AKP tarafından öngörüde bulunarak gerekli önlemlerin alınamadığına işaret eden Karabıyık, “Bazı sorunların çözümünde ise çok geç kalındı. Zaten bütçesi yetersiz olan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmemiş ve Bakanlığın eli kolu bağlandı. Pandemiye karşı alternatif planlar yapılması gerekmekte iken bu süreç iyi yönetilemedi. Eğitim sistemi sorunları ile baş başa bırakıldı. Pandemi sürecinde ‘eğitim’ ülkemizin en büyük ve çözülmesi gereken önemli sorunu olması gerekirken, sorunlar karşısında eğitimciler ve veliler yalnız bırakıldı. Devletten ümidini kesen veliler ise kendi çözümlerini bulma yönünde adım atmaya başladı” diye konuştu.

“BAKANLIK KARARI VELİLERE BIRAKTI”

Milli Eğitim Bakanı’nın çocukları okula gönderme kararını velilere bıraktığını ifade eden Karabıyık, şöyle konuştu:

“Bu doğru bir yöntem değildir. ‘Okullar öğrenciler için hazırdır, hijyendir, güvenlidir’ denilerek öğrenciler ders başı yapabilmeliydi. Çocukların okula devam kararını veliler değil, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte alabilmeliydi. Ancak maalesef süreç böyle olmadı; çünkü eksikler var ve Milli Eğitim Bakanlığı kararı velilere bırakarak “Ben sorumluluk üstlenmem” diyor bir manada. Bu durum, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına neden olacak..”

“İKTİDAR ALTERNATİF ÇÖZÜM AÇIKLAMALIYDI”

“Veliler tatmin edici bilgi alamadıkları için halen çocuklarını okula gönderip göndermemekte kararsız ya da nereye göndereceği konusunda soru işaretleri yaşıyor” diyen Karabıyık, “Oysa iktidar, şu tarihe kadar pandemi koşullarında alternatif çözüm tedbirlerini ve uygulama yöntemlerini net olarak açıklamalıydı, öngörüde bulunabilmeliydi ve her alternatifte, veliler sorunların nasıl çözüleceği konusunda fikir sahibi olabilmeliydi ve çocuklarını bu sürece huzurlu bir şekilde başlatabilmeliydi” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİME ULAŞAMAYAN BİR ÜLKEDE İTİBAR NASIL OLUR”

CHP’li Karabıyık, son olarak şunları söyledi:

“Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin MEB tarafından yaklaşık tespit edildiğini biliyoruz; ancak henüz interneti, televizyonu, bilgisayarı olmayan çok sayıda öğrencinin olduğu da bir gerçek. Bu konuda bir girişimde bulunulmadı, yeterli açıklama yapılmadı. Oysa bu süreç içerisinde öngörüde bulunarak, tüm ihtiyaçların eksiksiz karşılanması gerekirdi. İktidar, sarayın ihtişamını itibar olarak tanımlıyor; ancak eğitime erişemeyen öğrencilerin var olduğu bir ülkede itibarın nasıl olacağını kendilerine soruyoruz.

“GENEL BAŞKANIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI”

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de eğitim sistemi ve bu süreçte eğitimin nasıl olması gerektiğine dair açıklaması ile 14 maddelik çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet okuluna giden 3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internetin bulunmadığını, 754 bin 429 öğrencinin ise evlerinde televizyon bulunmadığını belirterek belediyelerin çalışma başlatmasını istemesinin ardından CHP’li Belediyelerimiz harekete geçti. 249 CHP'li Belediye Başkanımız, yüz yüze eğitim öncesinde okulların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını, girişlerinde maske ve hijyen kitlerinin dağıtılmasını ve belediyelerin imkanları ölçüsünde öğrencilere kırtasiye ve okula yardımcı eğitim setleri dağıtılmasını sağlıyor; ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için tablet, internet desteğinde bulunuyor. Öğrencilerimizin okula güvenle gitmesi ya da uzaktan eğitim sürecinde eğitimden mahrum kalmaması için gerekli tüm hizmetleri yerine getiriyor. Ayrıca, Sivil Toplum Kuruluşlarının da katkısıyla, televizyonu olmayan 754 bin 429 öğrenciye televizyon ulaştırılmasını sağlamak ve eğitime erişemeyen çocuklarımızın sorunlarını çözmek amacı ile bir kampanya gerçekleştiriyor.”