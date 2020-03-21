CHP’li Kaya’dan hükümete sağlık çalışanları çağrısı: Bir maaş ikramiye verilsin!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün akşam sağlık çalışanlarını alkışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

“İSTİSNASIZ BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLMELİ”

Erdoğan’a seslenen Kaya, şunları söyledi:

* Sağlık emekçilerine buradan şükranlarımı sunuyorum.

* Onlar, bizim onurumuz. Onlar, bizim gururumuz.

* Ama ne yazık ki onların ihtiyaçlarına dönük dün de bir açıklama yapılmadı.

* Buradan çağrımdır, Saray'a çağrımdır.

* Gelin, sağlık emekçilerinin tamamına, hizmetlisinden, temizlikçisine, temizlikçisinden doktoruna, doktorundan hemşiresine, 112 şoförüne kadar, tamamına, istisnasız bir maaş ikramiye verilmeli.

* Hem bugün onları rahatlatır, hem de onlara cesaret ve kararlığı bir kez daha artırır.

* Bunu derhal, zaman geçirmeden yapmak zorundayız.

“MASKE VE ÖZEL KIYAFET İHTİYACI GİDERİLMELİ”

İkinci çağrısını Sağlık Bakanlığı'na yapan Kaya, “Sağlık çalışanlarının tamamının özellikle maske ihtiyacı giderilmeli ve hastalara yaklaşırken, özel kıyafetler istisnasız tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir” ifadelerini kullandı.