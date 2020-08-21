CHP’li Mahmut Tanal AKP’li belediyenin usulsüzlüğünü böyle duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak alınan kişilerin müdürlük kadrolarında görevlendirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tanal, sosyal medya hesabından Sayıştay'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili 2018 yılı denetim raporunu yayınladı.
20 MÜDÜRLÜK KADROSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Raporda, ”Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ndeki 60 kişilik müdür kadrosundan 20 tanesinin belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen personel tarafından yürütüldüğü görülmüştür” denildi.
“UYAN URFA'M!”
Sayıştay denetim raporunu yayınlayan CHP'li Mahmut Tanal, ”Sayıştay'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili denetim raporunda, belediyeye sözleşmeli alınan kişilerin, hukuka aykırı şekilde müdürlük kadrolarında görevlendirildiği tespit edildi. Günlerdir Urfa'daki kayırmacılığı, torpili, liyakatsizliği eleştiriyoruz. Uyan Urfa'm!” ifadelerini kullandı.