Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Mahmut Tanal AKP’li belediyenin usulsüzlüğünü böyle duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nu yayınlayarak belediyede sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin müdürlük kadrolarında görevlendirildiğini duyurdu. Tanal Twitter hesabındaki paylaşımında "Günlerdir Urfa’daki kayırmacılığı, torpili, liyakatsizliği eleştiriyoruz. Uyan Urfa’m!” ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ
11:01 -
Haberler Gündem
CHP’li Mahmut Tanal AKP’li belediyenin usulsüzlüğünü böyle duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak alınan kişilerin müdürlük kadrolarında görevlendirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tanal, sosyal medya hesabından Sayıştay'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili 2018 yılı denetim raporunu yayınladı.

20 MÜDÜRLÜK KADROSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Raporda, ”Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ndeki 60 kişilik müdür kadrosundan 20 tanesinin belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen personel tarafından yürütüldüğü görülmüştür” denildi.

“UYAN URFA'M!”

Sayıştay denetim raporunu yayınlayan CHP'li Mahmut Tanal, ”Sayıştay'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili denetim raporunda, belediyeye sözleşmeli alınan kişilerin, hukuka aykırı şekilde müdürlük kadrolarında görevlendirildiği tespit edildi. Günlerdir Urfa'daki kayırmacılığı, torpili, liyakatsizliği eleştiriyoruz. Uyan Urfa'm!” ifadelerini kullandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more