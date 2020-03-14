CHP’li Mehmet Ali Çelebi, Meclis’te iktidara böyle seslendi: Gazileri ağlatmayın

Meclis'te torba yasa görüşülürken, maaşları kesilen ve primleri silinen gaziler tartışıldı. Eski asker olan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, primlerin silinmemesi için önerge verdi ancak önerge kabul edilmedi.

Bazı gazilerin tek elle inşaatlarda çalışmak zorunda kaldığını belirten Çelebi, “Gaziyi ağlatmayın. Anadolu'da ‘Başımıza taş yağacak' denir ya, öyle bir durumdayız” dedi.

‘HAYVAN PAZARINDA'

Genel Kurul'da görüşülen torba düzenlemedeki madde ile gazilerin 15 yıl olan çalışma süresinin 20 yıla çıkarıldığını belirten Çelebi, askerlik öncesi primlerinin silinmemesi için önerge verdi.

Çelebi, gazilerin hayata dair kısık sesle söylediği türkünün susturulmak istendiğini savunarak şöyle dedi:

* Gazilerimiz malul maaşı alıyorlar ve gazi oldukları andan itibaren kamuda çalışabilir durumda olanlara iş hakkı veriliyor.

* 2013 yılına kadar engelli statüsünden 15 yılda emekli olabiliyorlardı ama şimdi 60 yaşına kadar çalışmak durumundalar. İki kolu yok, bacağı yok, gözü yok; 60 yaşına kadar nasıl çalışacak? 15 seneyi bozdunuz şimdi 20 yapıyorsunuz.

* Engel oranı da dikkate alınmıyor. 1. dereceye de ‘20 yılda emekli ol' diyoruz, 6'ncı dereceye de.

* Sivas'ta hayvan pazarında ya da şantiyede, eksi 17 derecede çalışan gazi var. Kafasında kurşun, sırtında bomba parçası duruyor.

* Bugün İstiklal Marşı okuyorsak okumamıza vesile olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayalım.