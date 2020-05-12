CHP’li milletvekili iş makinelerinin önüne geçti, görüntüleri kaydeden eşi gözaltına alındı

Yusuf Kayışoğlu’nun gözaltına alındığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen CHP Bursa il Sekreteri Avukat Turgut Özkan Yenişehir’e gitti.

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca yeraltı kaynaklarının kullanılması ve madenlerin işletilmesine değil, bu işlemler yapılırken doğa ve çevreye zarar verilmesine karşı olduklarını ve köylülerin haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Corona virüsü salgınını ve sokağa çıkma yasağı dahil, alınan önlemlerle hareketliliğin kısıtlanmasını fırsat biliyorlar. CHP olarak köylülerimizin haklı taleplerinin duyulması için mücadele edeceğiz” dedi.

SABAH SAATLERİNDE KAZMAYA BAŞLADILAR

Bu sabah firma çalışanları jandarma eşliğinde Kirazlıyayla’ya gelerek çalışmalara başlarken, gelişmeyi protesto eden köylüler jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı.

ÇEKİM YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu ile ağaçların kesildiği alana giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, iş makinasının önüne geçerek yasal süreç netleşinceye kadar çalışma yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bu sırada cep telefonu ile çekim yapan gazeteci Yusuf Kayışoğlu engellenmek istendi, ardından da gözaltına alındı. Yusuf Kayışoğlu’nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

KÖYLÜLER VE JANDARMA KARŞI KARŞIYA GELDİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ya köylüler de destek verdi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri getirildi. Köylüler ve Kayışoğlu, jandarma görevlileriyle hararetli tartışma yaşadı. Köy sakinleri, “Sürekli terörist muamelesi görüyoruz, tehdit ediliyoruz” diye isyan etti. Çıkan arbedede yaşlı bir köy sakinin yaralandığı görüldü.

SÜRE DOLAR DOLMAZ HAREKETE GEÇTİLER

Yenişehir’in Kirazlıyayla mevkiinde faaliyet gösteren Meyra maden şirketi Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla boğuştuğu ve insanların evde kalmak zorunda olduğu ortamı fırsat bilerek kapasite artırımı için ağaç kesimine girişmiş ve köylülerin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Eylem Bursa Valiliği’nin devreye girmesiyle 15 gün ertelenmişti. Süre dolar dolmaz, Meyra Madencilik yeniden harekete geçti.

“ÖLÜRÜZ DE İZİN VERMEYİZ”

Bölgede 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketinin bakır-kurşun-çinko maden ocağı genişletme ve atıksu havuzu çalışmaları kapsamında ağaç kesmesine karşı çıkan köylüler, su kaynakları, tarım arazileri ve orman sahasının maden ve atık barajı için yok edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Ölürüz de topraklarımızın kurumasına izin vermeyiz” diye tepki göstermişti.

Bir köy sakini ise, “Mezarların dibinde fabrika yapıyorlar. Buraya fabrika olur mu? Eylem bölgesi burası. Adam fidan ekiyor, mesanesi var, koyunu var kuzusu var orada. Adamın cevizi var, ceviz yetiştiriyor burada. Ondan sonra da Ukrayna’dan ceviz getiriyoruz. Çin’den sarımsak getiriyoruz. Getiririz! Köyleri böyle talan ederseniz biz her şeye mağdur kalırız” ifadeleriyle dikkat çekmişti.