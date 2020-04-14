CHP’li Mürsel Alban: Orman yangını garantili ihale yapılıyor

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yangın sezonuna girilirken THK’nın yangın söndürme ihalelerine katılmaması için her türlü zorluğun çıkarıldığını söyledi.

“PARÇA PARÇA SATIYORLAR”

CHP’li Alban yaptığı açıklamada Türk Hava Kurumu'nun en büyük gelirinin orman yangınlarını söndürme işinde gelen gelir olduğunu belirten ve bu işin THK'nın elinden alınarak, Rus uçaklarına sahip şirketlere peşkeş çekileceğini savunarak, “AKP iktidarı döneminde Atatürk'ün kurduğu ve bizlere manevi mirası olan bütün kurumların çökertildi. Önce kurumun yapısını bozdular. Daha sonra işlevsiz hale getirdiler. Kayyum atadıkları bu değerli kurumu şimdi parça parça satıyorlar” dedi.

ZEMİN HAZIRLANDI İDDİASI

Alban açıklamasına şöyle devam etti:

* Yapılacak ihalede 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı gerçekleştirilek.

* Dromader uçaklar sarp arazilerde, su noktalarından uzak olan ormanlarda, farklı noktalara konuşlanıp hızlı müdahale ile alevlerin kontrol altına alınmasını sağlıyordu.

* Zirai ilaçlamada da kullanılabilen bu uçaklar 2015'ten bu yana atıl tutuluyordu. Atıl tutulmasının nedeni tamamen THK'yı devre dışı konuma düşürerek, satışa zemin hazırlamaktı.

“KIYIMA DEVAM EDİLECEK”

Muğla'da geçen yıl çıkan orman yangınlarını hatırlatan Alban, milli değer olan ormanların özel şirketlerin sermaye alanına çevrilmek istendiğini söyledi. Mayıs ayında düzenlenecek 8 ihaleyle kıyıma devam edileceğini ifade eden Alban, Muş'tan Yalova'ya, Eskişehir'den Adana'ya kadar kurumu ait taşınmazların satılacağını kaydetti.