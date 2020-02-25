CHP’li olunca: Nereden bulursan bul… AKP’li olunca: Onaylandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıl önce finansman sorunları nedeniyle durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nı yeniden başlatmak için harekete geçmiş ancak Türkiye’deki bankalardan kredi bulamamıştı. İmamoğlu, bu nedenle sitemde bulunmuştu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kredi bulmak, o senin işin. Krediyi de bulacaksan bul” açıklaması yapmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu daha sonra metro projesinin devam etmesi için Alman Deutsche Bank’tan 110 milyon avroluk kredi bulmuş ve metro hattını yeniden başlatmıştı.

PROJEYİ BAKANLIK YAPACAK

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim beyannamesinde de yer alan Bursaray Emek Hattı’nın Yüksek Hızlı Tren ve Şehir Hastanesi bağlantısı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hattın bakanlık tarafından yapılması için daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na talimat verirken, konu dün gece resmiyet kazandı. Bakanlar Kurulu’nun, “Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararına”, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı eklendi.

4 ADET İSTASYON

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanırken, yürürlüğe girmiş oldu. Bu kararla Bursaray Emek hattını Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacak hat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Emek İstasyonu sonundaki geceleme hattından başlayarak, 4,59 kilometrelik uzatma hattı üzerinde 4 adet istasyon planlanıyor. Depo bağlantı hattı ile birlikte hattın yaklaşık uzunluğu ise 6 kilometre olacak.

SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek hattının Şehir Hastanesi’ne bağlanmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ulaştırma Bakanına daha önce talimat verdiğini hatırlatarak, bu talimatın artık resmiyet kazandığını vurguladı. Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşım bu yatırımla sorun olmaktan çıkacağını belirtti.