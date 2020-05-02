CHP’li Özel, ABD’ye maske yardımını böyle değerlendirdi: FETÖ’yü vermeyene şükran mektubu yazdık!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın özellikle ABD ve bazı güçlü ülkelere yardım malzemeleri göndermesini eleştirdi.

Özel, corona virüsü salgını başladığından bu yana halkımızın maskeye ulaşamadığını hatırlattı. Ardından da tepkisini şöyle sürdürdü:

*55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye ‘General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik.

‘SAĞLIK SİYASİ ŞOV OLMASIN'

“Türkiye'deki insanların sağlığı bir siyasi şova, bir algı operasyonuna alet edilmemeli'' diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

*Başka ülkelere yardım yapılarak, bizde kimsenin bu malzemelere ihtiyacı kalmadığı algısı yaratılıyor. Virüsle mücadelede canları pahasına çalışan sağlıkçılarımız, ellerindeki malzemelerin azaldığını ve idareli kullanmak durumunda kaldıklarını söylüyor. İktidar maalesef vatandaşına maske dağıtmayı bile beceremedi.

Kime yardım ettik?

Salgın sürecinde ABD dahil 55 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. İtalya ve İspanya'ya 450 bin maske ve sağlık ekipmanı yollandı. İngiltere'ye ise hem yardım malzemesi gönderildi hem de ücretini ödeyerek malzeme aldılar. Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Afganistan ve İran da yardım edilen ülkeler arasında yer alıyor.