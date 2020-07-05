CHP’li Özel: Erdoğan’ın telefonu soruşturma başlamadan istikamet verme yönünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Fabrikası’nda meydana gelen ve en az 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın bir iş cinayeti olduğunu ifade etti.

Özel, “Hendek’te yaşananlardan sonra bu tip durumlarda böyle bir iş cinayetinin peşini bırakmamak gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak cenazeler kalkana kadar bu konuda sadece taziye dilemek, yaralılara acil şifalar dilemek, konuyu sukunetle ve dikkatle takip etmeyi tercih ederiz” dedi.

İSTİKAMET VERME TELEFONU

“Bu duruma aykırı yaşanan 2 durum tarafımızdan kayda geçirilmeye muhtaçtır” diyen Özel, “Birinci konu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fabrikanın sahibine açtığı telefondur” ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Burada taziye dilenecek olanlar Sakarya Valisidir. Hendek kaymakamıdır. Ailelerdir. Varsa sendikadır. İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir.

* Kusuru, kastı, kasta varan kusuru veya durum neyse bunu savcılar değerlendirecektir. Ve mutlaka ifade verecek. Gerekirse gözaltına alınacak, tutuklanacak, yargılanacaktır.

* Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden devletin en tepesinden iş yerine sahibine açılan ve daha sonra da basınla paylaşılan telefon, soruşturmaya başlamadan istikamet verme yönündedir.

* Biz bunları Soma’da çok gördük. Bir iş cinayeti, iş kazası varsa taziye aileye, sendikaya, kaymakama, valiye bildirilir.

* Ama devletin başı bu kadar erken bir telefonla adete savcılara ‘Doğrudan tanırım, yakından tanırım, ilişmeyin!’ demektedir.

* Bu hayatını kaybedenlere, oradaki mağdur ailelere ve yaralı olan mağdurlara karşı da hak kaybettirici son derece tehlikeli bir yaklaşımdır.

MORAL YEMEĞİ TARTIŞMASI

İkinci dikkat çeken konunun fabrikanın sahibi MÜSİAD Sakarya temsilcisi Yaşar Coşkun için MÜSİAD genel başkanının yemek düzenlemesi olduğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

* MÜSİAD genel başkanı gelmiş ve maalesef MÜSİAD’ın Twitter hesabından da paylaşılan bir moral yemeği vermiştir. Kime, iş yeri sahibine.

* Siz taziye yemeği verilmeden, cenazeler topraklarına kavuşmadan ve o evlerde taziye yemekleri yenmeden fabrikanın sahibine moral yemeği neyin nesidir. Neyin nesidir!

Bu fevkalede yanlış bir iştir, ayıplı bir iştir. MÜSİAD gibi iktidara yakın bir örgütlenmenin genel başkanının da gidip orada bulunmasının gayesi görülmektedir.

ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR İDDİASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun patlamanın yaşandığı gün, ‘Biz o iş yerini 3 ay önce denetlemiştik’ sözlerini hatırlatan Özel şöyle devam etti:

* Yeterli mi? Biz Soma’daki denetimleri de görmüştük. Soma’da iş kazasına sebebiyet veren şey denetim zaafiyetidir. Ama denetimler hep zamanında yapılmıştır.

* Gidenler bellidir, gelecekleri bellidir, hazırlıklar bellidir. Süleyman Soylu’nun açıklamasında da suçun örtülmesi, suçluların telaşının izleri vardır. Bu kadar erken hamleler yapmak, örneğin konuyu soruşturacak olan jandarma, polis, onların kriminal daireleri…

* Hepsinin bağlı olduğu yer Süleyman Soylu iken, ‘Biz orayı 3 ay önce denetlemiştik…’ Bak sen! Bırak da buna müfettişler karar versin. Bırak da bu tespitleri kim yapması gerekiyorsa o yapsın.

* Ama bu konuda katiyen hem idari konuda hem de yargı alanında vesayet oluşturacak ve üzerlerinde istikamet verilecek bir takım davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.

* Yapılanların tamamı son derece kusurludur. Son derece ayıplıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 kişilik bir heyetle oradayız.

* Ancak bunu takip etmeye gerek mecliste gerek davalar sürecinde ve bugünkü tutumların nelere vardığını izlemeye, bu konuyu alenileştirmeye, deşifre etmeye devam edeceğiz.

HAVA FİŞEKLER YASAKLANSIN

Verdiği bir kanun teklifiyle havai fişeklerin yasaklanması tartışmasını Meclis’e taşıdığını hatırlatan Özel “Havai fişek lobisi bu kanun teklifinden çok rahatsızdır. O lobinin yüzde 95’lik ağırlığı, gücü Sakarya’daki patlayan fabrikadır. Havai fişeklerinin üretiminin kısıtlanması ve Türkiye’de kullanımının yasaklanmasını bir kez daha buradan hatırlatıyoruz ve bu teklifimizin arkasında olduğumuzu Yüce Meclis’teki tüm milletvekillerine ve gruplara bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

ÖZKOÇ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise yemek tartışmaları ile ilgili “Sakarya Hendek'te daha cenazeler toprağa verilmeden MÜSİAD tarafından iş yeri sahibine “moral yemeği” düzenleniyor. Bu tip gayriciddi davranışları kabul etmiyoruz. İşçi kardeşlerimizin ölümüne neyin ve kimlerin sebep olduğu bulunana kadar bu meselenin takipçisi olacağız” dedi.

Özkoç şunları da ifade etti:

* Sakarya Hendek'te yaşanan patlamada neden olanla, mağdur olanı birbirinden ayırmamız gerekiyor.

* Neden olanların gösteriş yapmasına da izin vermemek gerekiyor. Siyaset ciddi bir iştir.

* Neden olma ihtimali olanların bakanların, siyasetçilerin yanında yer almaları doğru değildir.

* Soruşturma ciddiyetle yürütülmeli, sönen ocakların, kaybolan hayatların hesabı mutlaka sorulmalıdır.