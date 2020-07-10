CHP’li Özel’den patlamayla ilgili dikkat çeken açıklama!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada Sakarya’da 6 gün aranın ardından tekrar yaşanan faciada tedbirlerin yetersiz olduğunu savundu.

Özel,”Oradaki patlamamış olan havai fişeklerin bir başka yere taşınmasını bütün uzmanlar doğrudan intihar, doğrudan cinayet olarak görüyorlar. Soğutma yapılmadan ve bir başka yere taşınarak imha patlamaya davettir. Aksi düşünülemez” dedi.

“NEDEN MEHMETÇİK TAŞIYOR?”

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi;

*Üzerindeki jelatin eğer hasar gördüyse patlama riski varken, patlamalardan çıkmış havai fişeklerin taşınması ne demektir?

*Bunlar taşınacaksa uzaktan kumandalı araçlarla yüklenmesi, uzaktan kumanda edilen kamyonlarla taşınması gerekirken, o belediyenin kamyonuna o belediye işçisini oturtmak, belediye işçisinin hayatına kasttır.

*Uzmanlık dışı görevlendirmek de ne demektir? Envanter dışı bir mühimmat vardır. Bu mühimmatın nasıl imha edileceğine ilişkin jandarma personelinin bir eğitimi yoktur.

*Taşıma sırasında bu aracın içinde personel bulundurulması ne demektir? Bunun imhası için askeri personelin görevlendirilmesi ne demektir? Biz bir sivil, bir yandaş firmanın mühimmatını neden biz taşıyoruz?

*Neden Mehmetçik taşıyor, neden Mehmetçik imha ediyor? Bu konuda gerekli tedbirler niye alınmıyor? Bunların hesaplarının verilmesi lazım.

ERDOĞAN, TUTUKLUĞUNDAN ÖNCE FABRİKA SAHİBİNE TELEFON AÇMIŞTI

Özel, bir kez daha ilk patlamanın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu an tutuklu bulunan Büyük Coşkunlar Fabrikası’nın ortağı Yaşar Coşkun’a telefon açmasına, bu haberin siyasi iletişiminin yapılmasına dikkat çekti.

Aynı zamanda MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun, ilk patlamadan sonra tutuklanmıştı.

“DEMEK Kİ DENETLEME SİSTEMİNİZ ANORMAL”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fabrikanın denetiminin Mart ayında yapıldığını açıklamasına dikkat çeken Özel, “Her şey normalse sizin yaptığınız denetimlerden sonra facialar, katliamlar yaşanıyor. Demek ki denetleme sisteminiz anormal” diye konuştu.

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