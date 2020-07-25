CHP’li Özgür Özel’den kurultay mesajı: Yepyeni bir sosyal devlet anlayışıyla yol yürüyeceğiz

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bugün ve yarın Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde “İktidar kurultayı” başlığı altında gerçekleştirilyor. Saat 10.00’da başlayan kurultayda bugün genel başkanlık seçimi yapılacak.

CHP'nin Demokrat Parti iktidarı döneminde, 1959'da yaptığı kurultayda kabul edilen “İlk hedefler beyannamesi” benzeri bir manifestonun yayınlanacağı kurultayda, “devlet” anlayışı yeniden tanımlanacak, ceberrut ve baskıcı devlet yerine, sosyal devlete vurgu yapılacak.

“YEPYENİ BİR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA YOL YÜRÜYECEĞİZ”

Kurultay öncesi Halk TV ekranlarında önemli mesajlar veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya odaklanmış, yepyeni bir sosyal devlet anlayışıyla yol yürüyeceğiz.” diye konuştu.

Özgür Özel’in konuşmasında şunları söyledi:

* İktidar korkuyor, eriyor, yok oluyor. Artık iktidar değişiyor. Artık onların yaptıklarını ya da yapmadıklarını konuşmak yerine, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapacaklarını konuşmanın zamanı geldi. Bunu bugünkü kurultayla başlatıyoruz, bundan sonra CHP, seçimlere kadar kendi yapacaklarını anlatacağı kendi manifestosunu anlatacağı süreci başlatıyor.

* Manifestonun temeli; güçlü, sosyal devlet. CHP’nin altı okundan biri devletçilik. Şimdi, güçlü sosyal devlet vurgusu zamanı… Artık birilerinin yerine, fabrika kurulmayan yere fabrika kuran, yatırım yapılmayan yere yatırım yapan, istihdam yapan devletçilik anlayışı cumhuriyetin ilk dönemleri çok önemli bir işlev gördü.

* AKP’nin sata sata bitiremediği 900 tane kiti yaptı bu cumhuriyet. Bugün yeni devletçilik anlayışı içinde, bir kez daha devletin alan sağ elindense, veren güçlü sol eline ihtiyaç olduğu, bunun bir sosyal devlet anlayışıyla inşa edilmesi gerektiği, gelir adaletsizliklerini ortadan kaldırmaya odaklanmış, toplumdaki farklılıkları zenginlik olarak gören ama eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya odaklanmış, yepyeni bir sosyal devlet anlayışıyla yol yürüyeceğiz.