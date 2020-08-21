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CHP’li Özkan’dan korkutan iddia: Günlük vaka sayısı bin!

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, kentte günlük vaka sayısının bin kişiyi bulduğunu iddia etti. Bursa'da yaklaşık 2 bin test yapıldığını ifade eden Özkan, "Gayri resmi verilere göre bunların bin kişisi pozitif çıkıyor. Süreç şeffaf yönetilmiyor" dedi.

20:50 -
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CHP’li Özkan’dan korkutan iddia: Günlük vaka sayısı bin!

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa’daki corona virüsü vaka sayılarıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Bursa’da vaka sayıları hakkında sağlıklı bilgi alabilmek için TBMM’ye 15’den fazla soru önergesi verdiğini belirten Özkan edindiği gayri resmi verilere göre Bursa’da günde 2 bin test yapıldığını ve pozitif vaka sayının bini bulduğunu öne sürdü.

“İLK ÜÇ HASTANE DOLU” 

Bursa’nın ilk 5-6’ya giren illerden bir tanesi olduğuna değinen Özkan şöyle konuştu:

* Gelen gayri resmi bilgilere sahibiz. Aşağı yukarı 2 bin test yapıldığı, bu 2 bin testin 500’ünün pozitif olduğu; kaldı ki, kullanılan kitleri yüzde 40- 70 kadar güvenirlilikleri var. Hadi diyelim ki, yüzde 60, günde 2 bin test yapıyor bunun 500-600’ü pozitif çıkıyorsa geriye bin 400 kalıyor.

* Bin 400’ün de yüzde 40’ı hesaplarsanız 560 eder. Yani kaba bir hesapla bin hasta eder. Herkes biliyor Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilk 3 katı neredeyse dolu. Karşıda kardiyoloji binası var iki katı dolu, Şehir Hastanesi öyle.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan (FOTO: SÖZCÜ)

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