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CHP’li Özkoç: Macron haddini bilmelidir!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına tepki göstererek "Herkes ve tüm dünya şunu bilmeli, hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kalkamaz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dün yaptığı açıklama Türkiye açısından kesinlikle kabul edilemez. Biz bu açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz’de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan vazgeçmelidir" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
17:23 -
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CHP’li Özkoç: Macron haddini bilmelidir!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösterdi.

Özkoç, şunları söyledi:

* Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda yaşadığımız sorunu, iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahibiz.

* Sorun; diplomasi masasında çözülmelidir. Türkiye, Akdeniz bölgesinde büyükelçisi bulunmayan Kahire'de ve Tel Aviv'de daha fazla vakit kaybetmeden büyükelçi atamalı, zayıf bıraktığı diplomatik kanalları güçlendirmelidir.

* Yunanistan, Lozan'da akde bağladığımız çerçevede adaların silahsızlandırılmasını sağlamalı, anlaşma hükümlerine uymalıdır.

* Fransa, enerji alanındaki çıkarlarını korumak derdiyle, iç siyaset hesaplarıyla hareket ediyor; vazgeçmeli, masada gölge yaratmamalıdır.

* Akdeniz'deki süreç, açıktır ki Türkiye'nin haklı davasıdır, dünyaya derdimizi daha iyi anlatmamız gerekir.

* AKP iktidarını da uyarmak istiyoruz; Sakın 2004 yılında Ege Denizinde yaptığınız hataya düşmeyin. 2004 yılında 3 adayla başlayan işgal, bugün en yakınımızdaki adaların bile işgal edilmesi ve silahlandırılması sürecini başlattı. Bu süreç AKP iktidarı tarafından gözü kapalı izlemiştir.

* Dün Macron'un çıkışının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, devreye gireceği söyleniyor. Biliyoruz ki Erdoğan için Trump deyince akan sular duruyor. Bu görüşmeden Türkiye'nin menfaatinin aleyhine bir sonuç çıkmaması için AKP iktidarını uyarıyoruz.

* Türkiye karada, havada, denizde kendini savunabilecek güçtedir. Asla yabancı ülkelerin emperyalist emellerine kendi menfaatlerini kurban vermez.

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