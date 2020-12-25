CHP’li Öztrak: Türkiye yüksek faizcilerin şampiyonlar liginde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin dünyada en yüksek faiz uygulayan 10'uncu ekonomi olduğunu söyledi.

“UCUBE SARAY REJİMİ SEBEP, İŞSİZLİK NETİCEDİR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sert sözlerle eleştiren Öztrak, şöyle konuştu:

* Ucube saray rejimi; milletimizi askıda ekmeğe mahkum eden, vatandaşlarımız yiyecek kuru ekmek bulamazken, saray ve ufak ortağının sekiz ayrı uçakla, Kıbrıs'a pikniğe gittiği düzenin adıdır.

* Milletimizin çift diplomalı evlatları tek bir iş bile bulamazken, sahte diplomalı saray beslemelerinin, dört ayrı yerden maaş aldıkları düzenin adıdır.

* 156 ülkeye, 9 uluslararası kuruluşa milyonlarca dolarlık yardım yapmakla övünürken, kendi milletine beş maskeyi bedava dağıtamayan düzenin adıdır. Ucube saray rejimi sebep, işsizlik neticedir.

“FAİZ ARTIŞINDA DÜNYA REKORU KIRDIK”

Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararını değerlendiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Son 3 ayda, faiz artışında dünya rekoru kırdık. Hem de ne zaman? Pandemi nedeniyle ekonomimiz ikinci defa kapanırken.

* Önceki kapanmada esnafımız, KOBİ'lerimiz borca batırılmışken. Bankalardaki sorunlu varlıklar çığ gibi büyürken, dünyada en yüksek faiz uygulayan 10'uncu ekonomi olduk.

* Aynı ligde olduğumuz ekonomiler; Venezuela, Arjantin, Zimbabve, Yemen, Surinam, Kongo, İran ve Haiti… Türkiye yüksek faizcilerin şampiyonlar liginde.

“MİLLETİMİZİN SIRTINDAN KORKUNÇ BİR VURGUN YAPILIYOR”

Dünyada faizlerin dipte olduğunu belirten Öztrak, şöyle konuştu:

* İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da iki yıllık devlet tahvilinin faizi negatif yani eksi… Bizdeki bu faiz artışları, işte bu ülkelerdeki faiz baronlarını abat ediyor.

* Kendi ülkelerinden faizsiz borcu alıyorlar, hatta negatif faizle borcu alıyorlar bu parayı olağanüstü faizle bize borç veriyorlar. Sonuç; milletimizin sırtından korkunç bir vurgun vuruluyor.

“OLAN BENİM İŞÇİM ALİ'NİN EKMEĞİNE OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, faiz artırımına ilişkin hiçbir açıklama yapmamasına dikkat çeken Öztrak, şöyle konuştu:

* Bugün, yine konuşurken ‘Benim alanım ekonomi' diyen sarayın kibirlisi bu konuda dilini yutmuş vaziyette. Faizle ilgili ağzından tek söz çıkmaz oldu.

* Sayın Erdoğan, siz ne zaman, ‘Yüksek faizci neo-liberallerin' safına katıldınız? ‘Faiz kudurunca dükkanı yer' derler…

* Sıcak paracılara bol bol verilen bu faizlerin, bu kazançların faturası, dönecek dolaşacak, millete çıkacaktır.

* İngiliz'in faiz baronu malı götürürken, olan benim işçim Ali'nin, benim çiftçim Veli'nin ekmeğine olacaktır.

“HİÇBİR ZAMAN ‘YERLİ VE MİLLİ' OLAMAYACAKSINIZ”

“Önümüzdeki ilk seçimlerde milletimiz, sizin kibrinizi, beceriksizliğinizi ve milletin sesini duymayan kulaklarınızla birlikte sizleri sandığa gömecek” ifadelerine yer veren Öztrak, “Pek sanmıyoruz ama muhalefet tarafında bir yerlere tutunmayı belki becerirseniz. O zamanda emin olduğumuz tek bir şey var, siz hiçbir zaman küçülüp ne kadar kalırsanız kalın ‘yerli ve milli” olamayacaksınız. Millet olarak bu yönetim yüzünden büyük acıları yaşadık, halen de yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.