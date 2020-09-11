CHP’li Öztunç: Hatay’daki yangında ihmal ve kasıt var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay'daki yangın yerinde incelemeler yapan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, il binasında partililer ve milletvekilleri ile yangına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Konuşmasında yaptığı ziyaretlerdeki izlenimlerini paylaşan Öztunç, kasıt iddialarının bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti. Hatay'daki maden arama izinlerine de değinen Öztunç, “Kimse başka hesaplar içine girmesin. Orman yeniden ağaçlandırılmalı, köylü ekmeğini o ormandan kazanıyor” dedi.

İHMAL İDDİASI

Bu kadar büyük bir yangını daha önce görmediğini vurgulayan Öztunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*3 bin ile 3 bin 500 hektarlık bir alan yanmış. Yangına ilk müdahaleyi büyükşehir belediyesi yaptı. 11.00'de başlayan yangına saat 15.00'te yangın söndürme helikopterleri ve bir uçak geldi.

*Yani ilk çıktığında daha hızlı davranılsaydı, uçak ve helikopterler daha çok olsaydı belki de bu yangın bu kadar büyümeyecekti.

*Sayın Bakan son açıklamasında 3 dakikada müdahale edildiğini söylemiş ama helikopterler 4 saat sonra gelmişler. Bu bir ihmaldir. Eğer daha fazla helikopter hemen gelmiş olsaydı, az rüzgârla hemen kontrol altına alınırdı.

“ORMAN YANGININDA BİLE SİYASİ HESAP YAPIYORLAR”

*Sayın Bakan Hatay'a geldi, müdahaleyi yönetti ama nedense büyükşehir belediye başkanını çağırmadı. Lütfü Savaş seçilmiş bir başkandır.

*İtfaiye, su ona bağlı. Ama Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşmedi bile. Orman yangınında bile siyasi hesap yapıyorlar. Çağırıp, görüşmesi gerekirdi.

KİMİN YAKTIĞI BELLİ DEĞİL

*Bugün Sayın Vali ile görüştüm. Bir kişi gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Henüz neden çıktı, kim yaptı belli değil. Kimileri 4 noktada aynı anda başladı diyor, kimileri bir nokta diyor ama birçok noktada başladığı belli ise; birileri yaktı demektir.

*Bu yangın iyi araştırılmalı. Burada Valilik, emniyet, jandarma ve hükümet iyi bir görev yapmalı, bu yangın her ne sebeple çıkarıldıysa; o sorumlular mutlaka bulunmalıdır. Yanan ağaçlar yerine yeni ağaç dikilmeli.

DAHA ÖNCE ALTIN ARAMALARI YAPILMIŞ

*Hiç kimse buralarda başka hesaba girmesin. Kimse ‘Maden vardır çıkartırız, krom vardır, altın vardır…' deyip o işin peşine düşmesin. Uyarıyoruz. Biz buna CHP olarak izin vermeyiz.

*Biz Hataylı vekillerle beraber Hatay'da yanan yerlere orman yerine başka bir şey yapılmasına asla izin vermeyiz. Daha önce altın aramaları, sondajlar yapılmış.

*Oralarda başka maden aramalarına izin vermeyeceğiz. O alanın yeniden ağaçlandırılıp orman köylülerinin geçimine devam etmesini sağlamak lazım.

NE OLMUŞTU? Hatay'da geçen hafta cumartesi günü çıkan orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangında 3 bin ile 3 bin 500 hektarlık bir alan küle dönmüştü.