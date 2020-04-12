CHP’li Şahin: ‘Biz Bize Bulaştırırız’ kampanyası başlattınız

TBMM’de konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 48 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla, iktidarın bir kez daha salgın yönetiminde başarısız olduğunu söyledi. “48 saatliğine, sadece hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin bilimsel yanı nedir?” diye soran Fikret Şahin, şunları söyledi:

14 GÜN DEVAM ETTİRİN

* Yurt dışından gelenleri 14 gün izolasyona alıyoruz. Ama vatandaşlarımızdan kendilerini 48 saatliğine izole etmesini istiyoruz. Sadece hafta sonunu kapsayan soka çıkma yasağının bilimsel yanı nedir? Madem sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz, hiç olmazsa bunu 14 gün devam ettirin.

NEDEN MESLEK ÖRGÜTLERİ DIŞLANIYOR

* Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı neden tüm siyasi parti liderlerini toplamıyor? Neden ortak aklı devreye sokmuyorsunuz? Tüm siyasi partilerimizde hekim milletvekilleri var. Neden bu kişileri de Bilim Kurulu'na dâhil etmiyorsunuz? Neden ilgili meslek örgütleri dışlanıyor?

MASKE DAĞITMAYI BECEREMEDİNİZ

* Biz Bize Yeteriz' kampanyasından sonra ‘Biz Bize Bulaştırırız’ kampanyası başlattınız. Bir maskeyi dahi dağıtmayı beceremediniz. Önce PTT dağıtacak dediniz. Bir hafta geçti ortada maske yok. E-devlet üzerinden dediniz. Öyle de olmadı. Şimdi eczaneler dağıtacak diyorsunuz ama eczanelerden de maske alamıyor vatandaş.