CHP’li Şahin, Corona virüsünü Fuat Oktay’a sordu

Umreden dönenler için başta İstanbul, Ankara ve Konya olmak üzere birçok ildeki yurtlar karantinaya uygun hale getirilerek öğrenciler başka yurtlara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 10 bin 330 kişinin karantinaya alındığı bilgisini paylaşırken yurda daha önce giriş yapan umre yolcularının karantinaya alınmamış olması tedirginliğe neden oluyor.

CHP'Lİ ŞAHİN ŞU SORULARI SORDU

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin umre konusunu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Şahin, corona virüsünün çıktığı tarihten bu yana umreden gelen kişilerle ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

CHP'li Şahin'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırılmasını istediği sorular şöyle:

*Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde 20.12.2019'tarihinde görülen ilk vakadan bugüne kadar umreden dönen kişi sayısı nedir?

*Eylül 2019'dan itibaren kaç kafile, kaç kişi olarak umreye gitmiştir ve geri dönmüştür?

*Umreden dönen kişilerin kaçı karantinaya alınarak 14 günlük izleme protokolüne tabi tutulmuştur? Bu kişiler hangi merkezlerde gözetim altında tutulmaktadır?

*Umreden gelen her uçak için aynı kontroller yapılmış mıdır? Virüs tespit edilen kişi var mıdır? Var ise kaç kişide virüs görülmüştür?

*Karantina tedbirleri umre dönüşleri için ne zamandır uygulanmaktadır?

*Umreden gelip kontrol edilmeyen kafile var mıdır? Eğer gerekli kontroller yapılmamışsa neden yapılmamıştır, bu durum halk sağlığı için risk taşımamakta mıdır?

*Diyanet İşleri Başkanının 15.03.2020 tarihinde açıkladığı 5300 kişilik son kafile dışında önceki kafilelerle Türkiye'ye gelen vatandaşlar ve bu vatandaşların ülkeye girişi sonrası olası virüsü bulaştırabileceği yakın ilişkide olduğu kişilere karşı bir sağlık denetimi yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu kişiler hangi protokole göre denetlenmiştir?

*Corona virüsünün çıktığı 20.12.2020 tarihinden bu yana umreden dönen milletvekili ve üst düzey bürokrat sayısı nedir? Bu kişilere karşı ne gibi sağlık denetim tedbirleri alınmıştır? Bu kişiler de diğer kafilelerdeki vatandaşlar gibi karantinaya alınmış mıdır? Alınmamışsa neden alınmamıştır?