CHP’li Salman: Eşime sosyal medyadan hakaret edildi

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın eşi Dilek Salman’ın da sosyal medya üzerinden hakarete uğradığı ortaya çıktı.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK”

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Salman, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Başak Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu ve Esra Albayrak hanımefendilere yapılan iğrenç paylaşım ve yorumun benzeri iki gün önce eşim Dilek Salman’a da yapılmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Şimdiye kadar destek verenlere eşim ve kendi adıma sonsuz teşekkür ediyorum…”

CHP’Lİ SALMAN’IN PAYLAŞIMI: