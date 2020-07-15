CHP’li Tekin: 2010 referandumu 15 Temmuz’un temel atma töreniydi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Halktv’de Fatih Ertürk’ün sunduğu Günün Raporu programında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ-AKP İLİŞKİSİ…

FETÖ- AKP ilişkisini hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Tekin, 2010 yılındaki referandumun 15 Temmuz’un temel atma töreni olduğunu söyledi.

FETÖ-AKP ilişkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığından itibaren başlayan bir süreç olduğunu dile getiren Tekin, şunları söyledi:

* Hangi taşı kaldırırsak altından AKP çıkar. FETÖ-AKP ilişkisi böyle sıradan, kandırıldık gibi tarif edilecek bir iş değildir. FETÖ-AKP ilişkisi sayın Erdoğan’ın belediye başkanlığından başlayan bir süreçtir. Yani son derece bilinçli bir tercihtir.

* 2010 yılındaki referandum aynı zamanda 15 Temmuz’un temel atma töreniydi. CHP olarak bizim ısrarla itirazlarımıza rağmen ‘Yapmayın kardeşim bu ülkenin altına dinamit koyuyorsunuz’ dememize rağmen yapıldı.

* Referandumu öylesine alladılar pulladılar ki kendisine liberal, solcu diyen birçok insan haklı olarak 12 Eylül’le hesaplaşıyormuş gibi düşündü. 12 Eylül’de acı çeken insanların desteğiyle de bu referandum geçti.

* O günden itibaren devletin en önemli en ince kılcal damarı dediğimiz yani hukuk sistemi FETÖ’nün eline geçti. Kimin eliyle geçti, AKP’nin kendi eliyle yani son derece bilinçli bir tercihtir bu AKP-FETÖ ilişkisi.

“KULLANMADIKLARI BİR AYASOFYA KALMIŞTI”

Ayasofya’nın ibadete açılma kararını da değerlendiren Tekin, şunları kaydetti:

* Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı sadece Ayasofya değil İstanbul bizim olmazdı. Ayasofya’yı ibadete açmıyorsunuz, siyasete açıyorsunuz. İbadete 2016 yılından itibaren burası ibadete açıkmış.

* 2018 yılında kendim gittim oraya. Tarihi yarım adada herkes bilir ki 2016 yılından itibaren burası ibadete açık. Sorun ibadete açmak değil, sorun siyasete açmaktır. Bunu siyasete tabil etmektir.

* İktidarın kullanmadığı şey kalmadı. Ayasofya kalmıştı şimdi bunu da kullandılar. Bu meseleyle siz İstanbul’un çeperlerindeki işsizliği, yoksulluğu sefaleti giderecekseniz eyvallah. Hayır gideremeyeceksiniz, gideremiyorsunuz.

“SİZ HANGİ ARA BURALARI KATARLIYA SATTINIZ?”

Kanal İstanbul projesini hakkında da konuşan Tekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul’u çöpe atarsınız. AKP’ye yakın deprem uzmanlarının görüşlerini siz alın toplayın herkes ‘olmaz’ diyor kardeşim. Hele bu üçüncü bölge denilen yer fay hatlarının en çok kırılabileceği bir yer olarak görülüyor.

* Siz getiriyorsunuz burada iki buçuk milyonluk bir şehir yapacaksınız. Şu anda İstanbul 18 milyon önümüzdeki günlerde ne olacağı belli olmayan 20 milyon olarak düşün üstüne yeni bir şehir, iki buçuk milyonluk bir şehir getireceksiniz.

* Kanal İstanbul’un yan tarafları kamu arazileri. Kardeşim siz hangi ara buraları Katarlıya oraya buraya sattınız? Bilmiyoruz, çünkü hiçbir şeffaflık yok.

“ÖNCE ARSA LOBİSİNE SUNULUYOR”

Kanal İstanbul meselesinin piyasaya sürülmeden önce arsa lobisine, beton lobisine sunulduğunu söyleyen Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bunlar organize işler. Şimdi üçüncü köprü güzergahını İstanbul il başkanıyken ilk açıklayan bendim. Köprünün yapılacağını nereden anladım. Bir baktım ki ‘bu iktidara yakın beton lobisi arsa topluyor’ dediler.

* Arsalara bakıyorum hiç birinin imar durumu yok yeşil alan…Bunları takip edince burada üçüncü köprü yapılacak. Üçüncü köprü siparişi, projesi çıkmadan önce bunlar arsa alıyor.

Yani Kanal İstanbul meselesi daha piyasaya sürülmeden önce arsa lobisine beton lobisine sunuluyor, ve bunlar gidiyorlar orada arsa topluyorlar.

Katarlılara diyorlar ki ‘gel’ diyor ‘sen şu bölgeden al biz buradan Kanal İstanbul yapacağız’ diyorlar. Önce projeyi pazarlıyorlar üçüncü köprü de öyle oldu.

“KILIÇDAROĞLU’NA İNSAFLI DAVRANMIŞLAR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Man adası davasında verilen cezaya tepki gösteren Tekin, sözlerini şöyle noktaladı;

* Çok namuslu, şerefli bir yargı mensubu, ben lavabodaydım belli ki beni takip ediyormuş, yanıma geldi dedi ki ‘Kardeşim siz ne yapıyorsunuz, sayın genel başkanın davasına bakan üç hakimi görevinden aldılar’

Çünkü onlar namusluydu, eski hakimler her türlü hukuki şeyi yaparlar diye hemen görevden aldılar. Yerine kendi militanlarını getirdiler.

İnsaflı davranmışlar 197 bin olur mu? ya ben olsam 3 milyar, 5 milyar keserdim. Savcılığın belgesinde, savcı diyor ki ‘Evet Man Adaları’nda bu para var’ sen nasıl bir hakimsin?.

Bizim genel başkanımızı hepimiz biliyoruz. Doğru olmayan bir belgeyi paylaşma şansı var mı? Belgeleriyle paylaştı. Efendim öyle değilmiş de , İngilizce şöyle çevrilmiş de… Geçin bunları kardeşim, yazık.”