CHP’li Tekin: AKP salgın günlerinde bile İstanbul’a ihanet ediyor

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eski başbakanlardan Tansu Çiller'’n oğlunun yönetimindeki şirkete ait Kilyos'’aki 30 dönümlük arazide yaptığı imar artışına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tepki gösterdi.

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Tekin ”Belediyelerin parsel bazlı plan değişikliği yapmasının önüne geçmek için yasal düzenleme çıkaran AKP iktidarı, kendisine yakın iş insanlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla ‘kupon arazi’ yaratmaya devam ediyor. İktidar, salgın günlerinde bile İstanbul’a ihanet ediyor” dedi.

”18 YILDA İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMADI”

Bakanlığın son olarak İstanbul Kilyos’ta, sit alanında bulunan 30 bin metrekarelik arazinin imarını değiştirip, otel yapılacak şekilde düzenlediğini belirten Tekin, ”İktidarın İstanbul politikası tektir ve hiç değişmez. İstanbul’un rantını kullanmak, ihanete devam etmek istiyorlar. TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmen yandaş bir şirket gibi kullanılıyor. Her türlü hukuk ve kurul kararı yok hükmünde kabul ediliyor. Türkiye’nin geride bıraktığı son 18 yılda, iktidarın kent toprağı üzerinde işlemediği suç kalmadı. Kâr hırsıyla yapılan bu tür plan değişiklikleri ile iktidarın, insana ve doğaya karşı olan düşmanlığı bir kez daha tescillenmiştir. Biz buna asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

”PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ KAMU YARARI NEDİR?”

CHP’li Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı’na şu soruları yöneltti:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu şirkete tanınan, bu ayrıcalıklı imar izninin gerekçesi nedir?

* Sağlanan bu avantajda, arazi sahibi şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlunun bulunmasının etkisi olmuş mudur?

* ‘Tüm hırsızlıklar imardan geliyor’ itirafınıza rağmen, hangi gerekçelerle hâlâ imar plan değişikliğine izin veriyorsunuz?

* Plan değişikliğindeki kamu yararı nedir?

* Memleket virüs belasıyla uğraşırken, bakanlığınızın plan değişiklikleri ile uğraşmasını nasıl açıklıyorsunuz?