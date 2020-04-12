CHP’li Tekin: Rant salgını hız kesmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yargının, Tuzla’da İller Bankası mülkiyetinde bulunan deniz kıyısındaki 50 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasına ilişkin ‘iptal' kararını yok saydı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuyu TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Gürsel Tekin, söz konusu planla birlikte bakanlığın ‘çevre ve insanlık suçu' işlediğini söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Tekin şöyle konuştu:

“İKTİDAR İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR”

“Kente ihanete devam ediliyor. Salgın günlerinde bile talana devam ederek tarihe geçecek bir iktidarla karşı karşıyayız.Tüm ülke virüs belasıyla uğraşırken, bizi yönetenlerin derdinin hala rant olması tüyler ürpertiyor.Betonlaştırma politikasında ısrar eden ve yasaları yok sayan iktidar, yaşam alanlarını teker teker yok ediyor.”

Gürsel Tekin, “Ülkemizde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, İstanbul'un ölüm fermanı olacak bu tür projelere devam eden iktidar resmen insanlık suçu işliyor” dedi.

“YENİ NÜFUS YOĞUNLUĞUNU HESABA KATTINIZ MI?”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

* Memleket virüs salgınıyla uğraşırken, Bakanlığınızın, kamusal bir alanın planını değiştirmesini etik buluyor musunuz?

* Mahkeme, imar ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılan plan için daha önce ‘yürütmeyi durdurma' ardından da ‘iptal' kararı vermesine rağmen neden ısrarınızın sebebi nedir?

* Olası bir Marmara depreminde toplanma alanı olarak ihtiyaç duyulabilecek bu alanının ticari bir alana dönüştürülmesinde, hangi kamu yararı görülmektedir?

* Bölgeye yeni bir yapılaşma getirerek bölgeyi adeta yaşanmaz kılacak bu plan değişikliği neticesinde oluşacak yeni nüfus yoğunluğu hesaba katılmış mıdır?