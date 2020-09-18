CHP’li Tekin’den iktidara çağrı: Bu kış vatandaştan elektrik, doğalgaz ve su parası almayın

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Meclis açılınca bu konuda yasal düzenleme yapılmasını önerdi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın sürecinde kimsenin borcundan dolayı elektrik, su ve doğalgazının kesilmeyeceği yönünde açıklaması olduğunu hatırlatarak, “Maalesef dağıtım şirketleri ve bazı belediyelerin bu karara uymadığını görüyoruz. Her eve belli bir miktar içme suyu, elektrik ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır” dedi.

İktidarı uyardıklarını belirten CHP'li Tekin şu teklifte bulundu: “Salgınla mücadele; genelgelerle ya da sözlü talimatlarla yürütülemez. Gelin Meclis açılır açılmaz tüm bu konuları düzenleyen bir yasa çıkaralım. Anayasa açık ve net ortada. Daha fazla çiğnenmesine müsaade etmeyelim. Önümüz kış, zor günler bizi bekliyor. Hiç değilse hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamalı ve belli bir miktar içme suyu, elektrik ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalıdır.”