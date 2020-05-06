CHP’li Torun: Maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maske dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların hâlâ evlerinde maske beklediklerini söyleyen Torun, maskelerin satılmaya başlanması kararını da eleştirerek, ”Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” dedi.

”MASKEYİ DAĞITMAYI BECEREMEDİLER”

Torun, maskelerin dağıtımında izlenen yolu şu sözlerle anlattı:

* 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla, parayla maske satışı yasak denildi.

* Önce, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla PTT kanalından dağıtma kararı aldılar. Ardından ‘eczanelere vereceğiz ve cep telefonuna gelen kod ile alabileceksiniz’ dediler.

* Sonra bu da başarılı olamayınca Cumhurbaşkanı Sözcüsü bir gün önce, ‘kesinlikle parayla satılmayacak’ dedi ve ertesi gün saraydaki ‘parayla bunu alabilirsiniz’ dedi.

* Başarısızlıklarına hep farklı kılıf buldular ama görülüyor ki vatandaşlarımız hâlâ evinde maske bekliyor.

* Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.

* Corona virüsünün engellenmesinde önemli bir araç olan maskeyi dağıtmayı beceremediler.