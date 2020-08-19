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CHP’li vekil Aytekin, Marmara Adası’yla ilgili iddiaları TBMM’ye taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin'in köşesinde kaleme aldığı Marmara Adası'ndaki mera alanlarının şirketlere kiralanması iddialarıyla ilgili harekete geçti. Aytekin, konuyu TBMM'ye taşıyarak Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma yapılıp yapılmadığını soran Aytekin, tapuların zorla alınıp alınmadığını ve mera alanlarının kime ve hangi bedelle verildiği sorularına da yanıt istedi.

14:13 -
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CHP’li vekil Aytekin, Marmara Adası’yla ilgili iddiaları TBMM’ye taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin’in bugün köşesinde gündeme getirdiği Marmara Adası ile ilgili iddiaları TBMM’ye taşıdı. Aytekin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, adanın Türkiye’nin en büyük ikinci adası olduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

* Balıkesir iline bağlı Marmara Adası, Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adasıdır. 117 kilometrelik yüzölçümü olan adanın nüfusu 9 bin 870 vatandaşımızdan oluşmaktadır.

* Adalar topluluğunun en büyüğü olan bu yerleşim yerinde vatandaşlarımızın geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktır.

VATANDAŞ MAĞDUR

Habere atıf yapan Aytekin şunları kaydetti:

* Marmara adasında hayvancılık yapan vatandaşlar artık geçimini sağlayamamaktadır. 2011 yılında adada 7 bin dönümlük alan için özel ağaçlandırma yapılması kararı alınmıştır.

* 49 yıllığına mera alanları ismi açıklanmayan 21 kişiye kiralanmıştır, hayvancılık ile geçimini sağlayan kişilerin hayvanlarının otlaması için kullandığı bu alan çitlerle çevrilmiştir.

* Tüm bunlar göz önünde alındığında vatandaşın mağdur edildiği ortadadır. Bazı vatandaşlar bu süreçte hayvancılığı bırakmak zorunda kalmıştır.

* Köylülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup cevapsız kalmış, yetkililer halkın talibine kulağını kapatmıştır.

KİM VE HANGİ BEDELLE

Aytekin, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınız bünyesinde mağdur edilen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan bir çalışma var mıdır?

2- Bahsi geçen mera alanı kimlere hangi bedel karşılığında kiralanmıştır?

3- Mera alanını 49 yıllığına kiralayan ve ismi açıklanmayan 21 kişi kimdir?

4- Bazı vatandaşların tapularının zorla elinden alınarak orman arazisi ilan edildiği iddialara doğru mudur?

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Son güncelleme: 14:17 19.08.2020
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