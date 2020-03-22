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CHP’li vekilden dikkat çeken gemi iddiası!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Polat, geçtiğimiz gün bir çalışanında corona virüsüne rastlanan Çeşme Limanı'na İtalya'dan gelen bir geminin yanaştığını ileri sürdü.

23:29 -
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CHP’li vekilden dikkat çeken gemi iddiası!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Corona virüsüne rastlanılan Çeşme Limanı’na, İtalya’dan bir geminin yanaştığını ileri süren Polat, “İtalya’dan yola çıkan bir gemi şu an Çeşme Limanı'na geldi. 3 gün önce limanda çalışan bir kişinin #koronavirüsü testi pozitif çıkmış, 45 kişi karantinaya alınmıştı. Yurttaşlara tedbir alın diyen iktidar ticareti insan hayatının önünde görerek insanlık suçu işliyor! #vaka1236” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Çeşme Limanı'nda çalışan bir kişide corona virüsünün tespit edildiğini duyurmuştu. Çoğu limanda çalışan olmak üzere, hastanın temas ettiği 45 kişinin de aileleri ile birlikte evlerinde gözlem altına alındığı bildirilmişti.

Çeşme Limanı'ndan haftanın üç günü İtalya'nın Trieste Limanı'na ro-ro gemisi seferlerinin düzenlediği ifade edilmişti.

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