CHP’li vekilden kanun teklifi: Asgari ücretliden vergi alınmasın!

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bugün TBMM'ye verdiği kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

SÖZCÜ'ye konuşan Girgin, Türkiye'de kamu kaynakları Hazine garantili ihalelerde bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekildiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

* Yoksul vatandaştan, asgari ücretliden, en yüksek vergilerini toplayacaksınız sonra bu paraları yandaş şirketlere, yandaş medyaya ve vakıflara kamu bankaları aracılığıyla vereceksiniz. Bu da yetmeyecek, 40 milyarlık kefen parasını da bütçeye aktaracaksınız.

* Her yıl yazlık ve kışlık saraylarda lükse şatafata harcanan paranın haddi hesabı yokken, vatandaş yanında sosyal devletin “s” sini bulamadığı için intihar etme noktasına geliyor.

* Suriye'de barış çizgisinden saptığımız için bu halkın cebinden çıkan milyarlarca dolar harcadılar, sonuç aileleri sıvasız evlerde oturan yoksul evlatlarımız şehit oldu. Bölge için büyük bir insanlık dramı yaşandı.

“ASGARİ ÜCRETLİDEN GELİR VERGİSİ ALINMAMALIDIR”

Girgin, bağış politikasını eleştirerek, şöyle devam etti:

* Deprem olsa bağış, kriz olsa bağış, maden çökse bağış, salgın olsa bağış, darbe olsa bağış… Bu bağışlar halkımıza ulaşmıyor. İktidarın bağış karnesine bakalım: Van Depremi'nde toplanan deprem paraları nerede dedik? Yol yaptık dediler.

* 15 Temmuz şehitleri için toplanan bağışlar nerede dedik? Vakıf kurduk oraya aktardık dediler. Vakıf heykel yapıyor, anıt yapıyor, paralar şehit ailelerine ulaşmıyor. İktidarın eli sadece bağış politikasıyla yoksulun cebinde değil.

* Vergi politikası o elin yoksulun cebinden hiç çıkmaması üzerine kurulu. Hiç olmazsa corona virüsü salgını süresince asgari ücretliden gelir vergisi alınmamalıdır.

* Bağışları vergiden düşeceğinize, yoksulun sırtındaki vergi yükünü hafifletin. Düşük ücretli vatandaşlarımız nefes alsın; marketi, manavı, kasabı da mağdur olmasın, piyasada para dönsün.

“BEŞTEPE ‘DEKİ SARAYI HASTANEYE ÇEVİRİN”

Girgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Beştepe’deki Saray'ı hastaneye çevirin, Marmaris'teki 400 milyonluk yazlık sarayı durdurun, 80 milyonluk Mercedes makam araçlarını satın.

* Sarayda oturup, kirada oturandan bağış isteyeceğinize, “kira paran devletten, sen sağlığını düşün” deyin. 15 milyon aileye 3 ay asgari ücret verin, 3 aylığına ücretli izin yazası çıkartın.

* Asgari ücretliden yıl sonuna kadar vergi almayın. Ücretlilerden kesilen vergi gelirlerini düzenleyen yeni kanun teklifini bu yüzden verdim.

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