CHP’li vekilin çağrısı kabul gördü! İnceleme yapılacak

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un çağrısı üzerine, TBMM Çevre Komisyonundan oluşan heyetin 28-29 Şubat tarihlerinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geleceği bildirildi. Gerçekleşecek olan ziyarette, heyet üyelerinin depremzedelerin sorunlarını yerinde inceleyerek, halkın taleplerini dinleyecek.

CHP'Lİ VEKİL DAVET ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Milletvekili Erol’un Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilen çağrı mektubunda şu ifadeler yer aldı;

*24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde yaşadığımız deprem neticesinde Elazığ'da 37 canımızı, Malatya'da ise 4 canımızı kaybettik.

*24 Ocak akşamı itibariyle bütün siyasi partilerimiz ve Genel Başkanlarımız, Bakanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, 81 ilde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın tamamı Elazığ'daydı.

*Millet ve Devlet Elazığ'ın acısını sarmak ve azaltmak için tek yürek oldu. Yaşanan acının, uğranan maddi kaybın tarifi yoktur. Yüce Meclisimizin Elazığ'da yaşanan bu acı olay karşısında varlığını yurttaşlarımıza hissettirmesi büyük önem taşımaktadır.

*Çevre Komisyonu üyelerinden oluşturulacak bir heyetin bölgeye yapacağı ziyaret, halk nezdinde moral, umut ve güven duygusu yaratmakla birlikte devletimizin ve meclisimizin varlığının yanlarında olduğunu hissetmelerini sağlayacaktır.