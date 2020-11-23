CHP’li vekilin corona testi pozitif çıktı

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, oğlu ile birlikte COvid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiğini tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Karantina sürecini Mersin’de ki evinde geçirdiğini ifade eden Gökçel, tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz perşembe günü hafif bir burun akıntısı ve genizde yanma şikâyeti nedeniyle cuma günü oğluyla birlikte Mersin Üniversitesi'ne giden CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in testi pozitif çıktı. Oğluyla yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Gökçel, Filyasyon ekibinin geldiğini ve karantinada oldukları Mersin'deki evlerinde ilaç tedavisi başlatıldığını bu sürecin 10 gün devam edeceğini bildirdi. Süreci oğluyla birlikte hafif geçirdiklerini vurgulayan Gökçel, “Şu an hafif bir baş ağrısı var. Kırgınlık da devam ediyor. Sıkıntı görünmüyor” diye konuştu.

Gökçel, eşi ve diğer çocuğu şehir dışında olduğu için korona virüsün onlara bulaşmadığını sözlerine ekledi.