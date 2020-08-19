CHP’li vekilin testi pozitif çıktı

Dünyayı kasıp kavuran Türkiye'de de etkisini yitirmeyen corona virüsü salgınına yakalananların sayısı giderek artıyor.

Son olarak siyasilerden salgının pençesine düşen isim CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü oldu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Zeybek, “CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü’nün #Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. ‪Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.