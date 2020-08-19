Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li vekilin testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalanan siyasilerinin sayısı artıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

13:34 -
Haberler Gündem
CHP’li vekilin testi pozitif çıktı

Dünyayı kasıp kavuran Türkiye'de de etkisini yitirmeyen corona virüsü salgınına yakalananların sayısı giderek artıyor.

Son olarak siyasilerden salgının pençesine düşen isim CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü oldu.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü
FOTO: Depo Photos

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Zeybek, “CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü’nün #Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. ‪Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme: 13:35 19.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more