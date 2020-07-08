CHP’nin Sakarya’daki patlamaya ilişkin araştırma önergesi reddedildi!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamaya ilişkin TBMM'ye verdikleri araştırma önergesinin reddedildiğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

“DOĞRU OLAN MAĞDUR OLANLARIN HAKKININ SAVUNULMASIDIR”

Mecliste gerçekleştirdiği konuşmada Özkoç, doğru olanın derhal suçluların üzerine gitmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Mağdur olanların hakkının, hukukunun savunulmasıdır doğru olan. Eğer biz bunu yapmazsak orada hata işleriz. Doğru olanları söyledik mi? Söyledik.

* Ben arkadaşlarımla beraber gittiğimde İçişleri Bakanı oradaydı, Sağlık Bakanı oradaydı, Çevre Bakanı oradaydı, Sakarya'nın Valisi oradaydı ve kriz masası oluşturulmuştu, gerekenler yapılıyordu.

* Çıktık medyaya dedik ki, ‘Teşekkür ederiz. Doğru olan bu davranıştır' dedik. Ama diğerlerini tasvip etmiyoruz.

“SUÇLULAR DERHAL YARGININ KARŞISINA ÇIKARTILMALIDIR”

“Tam 7 kez bu fabrikada patlama oldu. 7 kez bu fabrikanın yeri değiştirildi ve her seferinde kurallara uygun olmadığı halde bu fabrika tekrar kuruldu, denetlendi dediği halde denetlenme kurallarına uyulmadı, kaybedilen hayatlar oldu” diyen Özkoç, şöyle devam etti:

* Biz kimin arkasında duracağız? Milletimizin arkasında, mağdurun arkasında, mazlumun arkasında duracağız.

* Gereken derhal yapılmalıdır. Raporlar açıklanmalı, denetim raporları açıklanmalı, itfaiye raporları açıklanmalı, suçlular derhal yargının karşısına çıkartılmalıdır.

“BU FABRİKA 7 KEZ AÇILDIYSA DEMEK Kİ FABRİKALAR YETERİ KADAR DENETLENMİYOR”

Son günlerde yaptıkları uyarılar sonrasında fabrika sahibinin de gözaltına alındığını söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

* Bu doğrudur, bununla ilgili sonuna kadar takip ediyoruz.

* Gereğinin yapılmasını istiyoruz ama sizden ricamız şudur; sadece bu fabrika değil, bu fabrika 7 kez açıldıysa böyle demek ki bu konuda fabrikalar yeteri kadar denetlenmiyor.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bunu araştırıp, bu denetimi sağlayacak yasal güvenceleri hazırlamaktır. Onun için bu önergeyi getirdik.

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Özkoç, Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmanın videosunu da “Sakarya Hendek'te fabrikada yaşanan patlamayla ilgili TBMM'de verdiğimiz araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadeleriyle paylaştı.