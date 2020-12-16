CHP’nin toplatılan kitapçıkları için karar çıktı

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP'nin “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkında ‘basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması' kararı vermiş, CHP’de karara itiraz etmişti.

TOPLATILAN KİTAPLAR İADE EDİLECEK

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP’yi haklı bularak, kitapçıkların basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması' kararlarının yürütmesini durdururken, el konulanların geri CHP Nevşehir İl Başkanlığı'na iade edilmesine karar verdi.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararda, bir önceki mahkeme kararına göndermede bulunularak kitapçıkların içeriğinin halkın bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini ve kamu güvenliği açısından da tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

“TEK ADAM YÖNETİMİNE KARŞI MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARI KUTLUYORUM”

Kararı Sözcü’ye değerlendiren CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, “Biz bu kitapçıkları halkımıza dağıtmak amacıyla bir girişim yapmıştık. Ancak buna izin verilmedi. Bu karardan sonra halkımızla bu kitapları buluşturacağız. Mahkemeler bu tek adam yönetimine rağmen doğru karar verdikleri için gerçekten bu mahkemeleri kutluyorum. Biz parti olarak halkımızın her zaman yanındayız. Halk yoklukla, yolsuzlukla mücadele ederken biz de bu halkın mücadelesine her zaman destek vermeye hazırız.” dedi.

“KİTAPÇIKLARI CUMA GÜNÜ ESNAFA DAĞITACAĞIZ”

El konulan kitapçıkları cuma günü esnafa dağıtmayı planladıklarını aktaran Gülmez, “Biz kitapçıkları için Cumhuriyet Savcılığı’na yarın bir yazıyla başvuracağız. Yarın kitapçıkları aldıktan sonra o gün için bir düzenleme yapacağız. Cuma günü de kitapçıkları esnaflarımıza dağıtmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.