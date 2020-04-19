CHP’ye yasaklandı! AKP’li belediye mahalle mahalle ekmek dağıttı

CHP’li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekmek dağıtımının Valilik tarafından engellendiğini belirtmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellendiğini ifade etmişti.

AKP'Lİ BELEDİYE MAHALLE MAHALLE EKMEK DAĞITTI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlara ekmek dağıtımı engellenirken AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, mahalle mahalle gezerek ekmek dağıttı.

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EKMEK DAĞITIM HABERİNİ DE SERVİS ETTİLER

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından servis edilen haberde şu ifadelere yer verildi:

* İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Türkiye genelinde 30'u büyükşehir olmak üzere toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

* Uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Ekmek fabrikalarında üretilen ekmekler, Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Kent Ekmek Büfesi olmayan mahallelerde vatandaşlara ekmek hizmeti götürdü.

* Zabıta ekipleri ekmek alımı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekmek dağıtımı yapılacak olan mahalleler hafta içerisinde belirlenerek Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birimlerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından hangi mahalleye saat kaçta gidileceği vatandaşlara duyuruldu.

* Büyükşehir tarafından mahallelerde verilen hizmet vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde, ekmek dağıtımına ilişkin olarak şu ifadeler kullanılmıştı:

* Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.