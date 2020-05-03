Çiftçi şehirden köye, köyden şehre gidemiyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplandırması istemi ile TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, sıkıntılı bir süreç yaşayan çiftçinin, hasat döneminin başladığı günlerde bu kez sokağa çıkma kısıtlaması engeline takıldığını hatırlattı.

TÜRKİYE’DE 18 BİN 292 KÖY VAR

Corona virüsü pandemisinin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ya da doğrudan İçişleri Bakanlığı tarafından tedbir ve karantina kararları alınarak uygulanmasına dikkat çeken Hasan Subaşı, “20 yaş altı ile 65 yaş üzerindeki kişilere daimi sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etmektedir. Ancak ülkemizde 18 bin 292 adet köy bulunmaktadır” dedi.

Tarımda hasat döneminin başladığını hatırlatan Hasan Subaşı, “Köylerimizde yaşayan ancak corona hadisesi nedeniyle şehirde kalmış ve kışı geçirmiş çiftçiler, 65 yaş üstü ana ya da babası, 20 yaş altı çocukları nedeniyle köye dönmek için izin alamamaktadır. Şehirlerde kalan çiftçilere köylerine ve çiftçiliklerine geri dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımların atılması zorunludur” diye konuştu.

İZİN BAŞVURULARINDA ZORLUK YAŞANIYOR

Vatandaşın e-devlet üzerinden izin başvurusunda zorluklar yaşadığını dile getiren Subaşı, şöyle devam etti:

* Kendilerine izin verilen çiftçiler ise bir günlük kısa süreli izin alabilmektedir. Yaşlı yakını veya çocukları nedeniyle şehirde kalan çiftçilerimizin köylerine dönebilmeleri, hatta zaman zaman ihtiyaçları için şehre gelebilmeleri için gerekli izinlerin kendilerine sağlanması ve bu konuda ivedilikle karar alınması gerekmektedir.

* Bu bilgiler ışığında; çiftçilerin bakmakla yükümlü oldukları ve bizzat çiftçilik işinde yararlı olan yaşlı ya da genç yakınlarıyla birlikte köylerine dönebilmesi amacıyla Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışma var mıdır? Bu konuda karar alınması gerektiği konusunda Bakanlığınızın görüşü nedir?