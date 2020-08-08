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Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları… Çılgın Sayısal Loto’da sonuçları belli oldu!

Milli Piyango'nun birçok oyununda değişikliklere gidildi ve yenilikler eklendi. Sayısal Loto çekilişleri artık Çılgın Sayısal Loto adıyla gerçekleşiyor ve bazı farklılıklar içeriyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da 8 Ağustos tarihli sonuçlar.

21:41 -
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Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları… Çılgın Sayısal Loto’da sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto’nun yeni çekilişi için kuponlarını dolduran vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto’da 3. çekilişin sonuçlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 8 Ağustos tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun yeni formatındaki 3. çekilişi gerçekleşti.

8 Ağustos çekilişine göre 78-11-68-44-31-33  ve joker olarak 14 kazanan numaralar olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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