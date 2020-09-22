Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto 22. çekilişi dün akşam canlı yayınla gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar; 3-37-53-65-74-75 joker 35 olarak belirlendi.

09:12 -
Haberler Gündem
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar

63 milyon 743 bin 502 TL'ye yükselene büyük ikramiyeyi bu hafta da kazanan çıkmadı. 5 bilen 3 kişi ise toplam 114 bin 373 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Eylül 2020 tarihli çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde; 3-37-53-65-74-75 joker 35

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

canlı Çarşamba Cumartesi noter Pazartesi Sayısal Loto
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more