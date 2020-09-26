Çılgın Sayısal Loto’da 26 Eylül çekiliş sonuçları belli oldu!

Talih kuşunun başına konması umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşların beklediği Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Son haftalarda devreden Çılgın Sayısal Loto geçtiğimiz aylarda yaşanan özelleştirmenin ardından internet üzerinden de oynanabiliyor.

SAYISAL LOTO 26 EYLÜL SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 26 Eylül 2020 tarihli çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde; 9-14-41-44-49-80 Joker 38

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.