Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CiMER’in durdurttuğu HES inşaatı tam gaz devam ediyor

Halkın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet edip çalışmayı durdurttuğu Rize’deki HES projesi yeniden başladı. HES’e tepki büyük.

Erdoğan SÜZER
06:10 -
Haberler Gündem
CiMER’in durdurttuğu HES inşaatı tam gaz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'ya ‘Yol yapıyoruz' diye başlayıp HES (hidroelektrik santral) borusu döşeyen şirket Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Şikayet üzerine inşaat durduruldu. Ancak şirketin kısa sürede gerekli izinleri alıp HES çalışmasına yeniden başladığı bildirildi. İzinlere inanmayıp iş makinelerinin çalışmalarını önlemeye çalışan halka jandarma müdahale etti. Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Yedi aydır kaçak çalışan ve CİMER tarafından da tescillenen bu hukuksuzluk karşısında şirket hukuksuzluklarına devam ediyor. Yedi aydır alamadıkları izinleri iki günde aldık diyerek vatandaşı kandırmaya devam ediyorlar” denildi.

Son güncelleme: 02:58 23.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more