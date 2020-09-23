Cinayete kurban giden Handan’ın son sözü: Bitsin bu cehennem

Eskişehir’de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan ve yaklaşık 2,5 yıldır tanıştıkları öğrenilen Handan Bul'u (23) konuşmak için önceki iki gün önce otomobille Bozüyük’e bağlı Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürdü.

Uğur, otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra uzun süredir ilgi duyduğu ama karşılık alamadığı 1 çocuk annesi Handan Bul’u tabanca ile öldürüp aynı silahla intihar etti.

SON 7 AY HANDAN’A HAYATI ZEHİR ETTİ

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, cinayet günü ve öncesinde yaşananları anlattı. Bul’u yaklaşık iki yıldır tanıdığını son bir yıldır da oldukça yakın olduklarını ifade eden Keskin şunları söyledi:

* Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece oğlu Efe'nin bir babası olduğunu söylüyordu ama onun adını bile anmıyordu. Çocuğunun babasını hiç tanımadığını, hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum.

* Yusuf'un, abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu, sürekli yanındaydı. Yusuf, Handan'ın yanındayken sürekli içine kapanıktı, bizimle konuşmuyordu. Sonra bu, Yusuf'tan uzaklaştıktan sonra normale döndü.

* Meğerse, Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu kez kendini geri çekti. Bu sefer Yusuf önce güzellikle ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor son 7 aydır kıza hayatı zehir etti.

* Kızı nasıl ikna ettiyse, kredi çektirdiğini söyledi Handan. “Çekmek zorundaydım, çünkü her görüşmemizde bana ‘Efemi öp' diyor, çocuğum üstünden bir şey yapacak çocuğumu, evimi, ailemi biliyor” diye söyledi.

“ABLA YUSUF BENİ ÖLDÜRECEK”

Arkadaşının yaşadığı zorbalığa karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söylediğini belirten Keskin şunları dile getirdi:

* Handan savcılığa gidelim diyorum, “Abla savcılığa gidersek, sinirlenecek zarar verecek”, patrona söyleyelim dediğimde ise “Yok işten çıkartırlar, sıkıntıya girerim” diyordu.

* Handan, korkularına kurban oldu. O gün de nasıl yaptıysa arabaya bindirdi. En son cumartesi günü öğle vakti, bu kız titreyip ağlayarak yanıma gelip, “Abla Yusuf beni öldürecek” dedi. Handan daha neyi bekliyorsun diye sorduğumda savcılığa gelmiyordu.

* Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Handan, belki babasına derdini anlatsaydı, kalkıp savcılığa gitseydi ya da laf dinleyip bende bir ay kalsaydı bunlar yaşanmazdı.

“BİTSİN BU CEHENNEM”

Handan Bul’un son konuşmalarında ‘Bitsin bu cehennem' dediğini belirten Keskin olay günü yaşananları ise şöyle aktardı:

* Handan her Yusuf çağırdığında, “Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim” diyordu ve her gittiğinde de Yusuf, “Sen benimsin, Efe benim” diyormuş.

* Nasıl olduysa, nasıl ikna ettiyse bindi o arabaya. Onun gözünde Yusuf onu gerçekten seviyordu, zarar vermeyecekti, sadece aşıktı.

* Cumartesi günü dediği son laf, “Abla bitsin bu cehennem artık” oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim. Hep kendi başına gitti, son konuşma diye. (İHA)