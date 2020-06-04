‘Çoban olmak bekçi olmaktan daha zor’

Bekçilere geniş yetkiler veren kanun teklifi TBMM'de ele alınmaya başlandı. Bekçilerin 41 günlük eğitimin ardından silahlı biçimde göreve çıkmaları eleştirilirken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Çoban olmak isteyenler bile Halk Eğitim Merkezleri'nde daha uzun eğitimden geçiriliyor, çoban sertifikası almadan çoban yapmıyorlar. Çobanın eğitimi, bekçilere verilen eğitim sürenin üzerinde, 41 günde bekçi olunmaz'' dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Rejim muhafızları oluşturulmak isteniyor'' iddiasında bulundu.

AKP'Lİ ÇELİK'TEN GAF

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise bekçilerin karıştığı tartışmalı olayları hatırlatarak “Abdülhamit dönemine özenip, o dönemden kopya çeken iktidar günümüz jurnalcilerini oluşturuyor'' dedi. AKP Milletvekili Kemal Çelik de “Çocuklarımız, gençlerimiz, kızlarımız sokaklarda, geceleri de rahatça yürüyebilecek'' diyerek bekçilerin kısa eğitimle güvenliği sağlayabileceğini savundu. Çelik'in bu sözleri ‘'Sokakların güvensiz olduğunu iktidar da kabul etti'' biçiminde yorumlandı.

DİRSEKLE SELAMLAŞMA

Salgından dolayı ara veren TBMM Genel Kurulu, 48 gün sonra dün yeniden toplandı. CHP'liler Türk Bayrağı ve Atatürk imzalı kırmızı maske taktı. Vekiller dirsekle selamlaştı…