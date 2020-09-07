Çocukluk arkadaşları arasındaki ‘hangimiz daha çok seviyor’ tartışması cinayetle bitti

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde Karaman Caddesi üzerinde iddiaya göre 4 Eylül sabah 07.30 sıralarında otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan ve Naim Kaçın arasında ‘hangimiz daha çok seviyor’ kavgası çıktı. Özsan, Kaçın’a ‘beni çok sevdiğini ispatla’ dedi.

Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan’a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

KALP MASAJI YAPMIŞ

Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Özsan yaşamını yitirirken Sabri Z.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan Kaçın’ı ekipler adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

MADDENİN ETKİSİ İLE…

Kaçın emniyetteki sorgusunda, “Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)