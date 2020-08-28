Çok tartışılmıştı… İBB ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde belediye mülkiyetinde bulunan parsel üzerinde inşa edilen Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi'nin zemin kat, birinci kat ve ikinci katını “Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu” olarak 3 yıl süreyle işletmek üzere kiraya verecek.

Merkezi, yıllık 50 bin TL olmak üzere 3 yıllığına 150 bin TL'ye yurt olarak kiraya vermek için açılan ihale, 2 Eylül'de Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 3 bin 180 metrekarelik taban oturum alanı olan 3 katlı binanın 9 bin 540 metrekarelik kullanım alanı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İhaleye çıkan bina, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde bazı dernek ve vakıflar ile imzalanan protokolleri iptal etmiş ve tahsis edilen binaları geri almıştı.

Bu binalardan biri de TÜRGEV'e tahsis edildiği iddia edilen Beyoğlu Örnektepe'deki gençlik merkezi ve zeminaltı otoparkıydı.

Daha sonra merkezin bulunduğu parsel, İBB Meclisi’nde bir çok büyükşehir mülkiyetindeki arazi gibi AKP’li ilçe belediyesine tahsis edilmişti.

İmamoğlu da meclis kararlarını mahkemeye taşıyarak tahsis kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İBB Başkanlığı'na dava açmıştı.

İmamoğlu söz konusu tahsis kararını “eşkıyalık” olarak nitelemiş ve “Kararı, yürürlüğe koymayacağız. İBB olarak vakfımız var, kendi yönetimimiz var biz orada yurt ve kreş hizmetlerine başlayacağız. A vakfı, B vakfı işine baksın kendi işlerini yürütsünler” demişti.