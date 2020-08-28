Çöpler tarlaya moloz denize

İzmir'in AKP'li Bergama İlçesi Yeniköy Mahallesi çöp yığınlarıyla doldu. Bergama Belediyesi'nin pazardan kalan atık ve çöpleri dökmesi nedeniyle, çöplerin yığıldığı alanlar çevreye büyük zarar veriyor. Çöpler ve plastik atıklar, metrelerce toprak altına depolanıyor. Çöp yığınları, Yeniköy Köprüsü'nün altını da kapladı. İlçede çöplerin katı atık bertaraf sistemine verilirken, pazar yerinden kalan çöplerin belediye elemanlarınca toplanıp doğaya bırakılması tepki çekiyor.

Bir diğer çevre duyarsızlığı da Balıkesir'in Marmara Adalar İlçesi Saraylar Mahallesi'nde yaşanıyor. Mermer ocaklarının molozları, berteraf edilmesi gerekirken çevreye ve denize dökülüyor.

Aydın'ın AKP'li Koçarlı Belediyesi'nin de çöplerini CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf sistemine vermek yerine doğaya bıraktığı ortaya çıkmıştı.