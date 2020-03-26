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Son dakika… İstanbul’da corona iddialarını yalanlayan eczanede ikinci ölüm

İstanbul Beyoğlu’ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’ın ölümünün ardından aynı eczanede kalfa olarak çalışan Ekrem Özdemir de hayatını kaybetti. Giray'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği yanında çalışanların da karantinaya alındığı iddia edilmişti. 

11:33 -
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Son dakika… İstanbul’da corona iddialarını yalanlayan eczanede ikinci ölüm

Ekrem Özdemir, iki hafta önce solunum yetmezliği ve zatüre şüphesiyle Haydarpaşa’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhsan Giray’dan bir hafta sonra eczanadeki kalfanın da hayatını kaybetmesi ölümlerin corona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştiği iddialarına neden oldu.

CHP’nin eczacı milletvekili Özgür Özel de, İhsan Giray’ın vefat ettiği gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Corona virüsü salgınında yaşamını yitiren ilk vatandaşımız eczacı bir meslek büyüğümüz” ifadesini kullanmıştı.

Ancak İhsan Giray’ın aile bireyleri ve yakınları cenaze törenini takip eden basın mensuplarına Giray’ın coronadan öldüğü iddiasının doğru olmadığını söylemişlerdi.

 

aile CHP Corona istanbul Ölüm Özgür Özel Twitter
Son güncelleme: 12:34 26.03.2020
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