Corona virüsü Muğla’nın turistik sahillerini boş bıraktı

Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turiste ev sahipliği yapan Muğla'nın turistik sahil kesimleri dünyada yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle seyahat yasaklamasına gidilince boş kaldı.

Geçen yılın ilk 4 ayında Muğla'ya 171 bin 250 yabancı turist giriş yaparken sadece Ramazan Bayramı boyunca 10 bin kişinin ziyaret ettiği Marmaris'in Kız Kumu Plajı ıssız kaldı.

Aynı ıssızlığı, Avrupa'dan birçok ödül alan caretta carettaların üreme alanı olan Ortaca'nın Dalyan Mahallesi’nde 6 kilometre uzunluğundaki İztuzu Plajı ve yaz kış ziyaretçi akınına uğrayan Ula ilçesinin Akyaka plajı da yaşıyor. Akyaka'daki Kadın Azmağı nehiri ise ördek ve kazlara kaldı.

DENİZİN ORTASINDA YÜRÜME HİSSİ

Marmaris’e 30 kilometre uzaklıktaki yeşil ile mavinin kucaklaştığı Orhaniye Mahallesi’ndeki efsanevi Kızkumu Plajı tatilci ve turistlerin ilgi duyduğu alanların başında geliyordu.

Kırmızı çakıl taşı ve kumlardan oluşan 550 metre uzunluk, 3 metre genişlikteki denizin ortasına doğru uzanan yol, ziyaretçilere suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor.

Yazın bunaltan sıcakları nedeniyle daha çok Nisan ve Mayıs aylarını tercih eden büyük bölümü orta yaş ve üzeri yerli ve yabancı turistler o anları görüntüleyerek ölümsüzleştiriyordu. Virüs salgını nedeniyle bu yıl Kızkumu Plajı da boş kaldı.

ISSIZLIK CARETTA CARETTALARA YARADI

Avrupa'dan birçok ödül alan caretta carettaların üreme alanı olan Ortaca'nın Dalyan mahallesinde 6 kilometre uzunluğundaki “Yeryüzünün Cenneti” olarak nitelendirilen İztuzu Plajı’nda da corona virüsü sessizliği yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında spor yapmanın ve denize girmenin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle dikkat çekti. Geçmiş yıllardan beri devam eden insan faaliyetleri caretta carettaların üreme şansını sürekli azaltmayı başardı.

Bilim adamları kumsallarda özellikle Nisan ve Mayıs aylarında insan yoğunluğunun olmaması nedeniyle caretta carettaların yaşam şanslarının daha da artıracağı açıklanmıştı.

Corona virüsünün olumsuz etkilerinin yanında, caretta carettaların üremelerine destek sağlaması bir teselli oldu.

AKYAKA 12 AY DOLU

Mavi Bayrak çevre ödüllü, Ula ilçesindeki Akyaka Plajı ise , 250 metre uzunluk ve 15 metre genişliğe sahip, kıyıdan 200 metre ilerlediğinizde ancak göğüs hizanıza gelen deniziyle meşhur bir halk plajı.

Yüzme bilmeyenler ve bedensel engelliler için ideal olan plaj, 2016'da “Engelsiz Plaj” oldu. Akyaka Plajı da boş görüntüsüyle dikkat çeken plajlar arasında.

Yanı başında içinde su samurunun da bulunduğu 15 çeşidi memeli olmak üzere 170 çeşit hayvan türüne ev sahipliği yapan 2 bin 700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı ise kaz ve ördeklere kalmış durumda. Kıyıdaki restoranlar kışın kumsalı dinlence alanına çevirerek konuklarını ağırlıyor.

KİTESURF BİTTİ

Akyaka Plajının hemen karşı kıyısında Akçapınar Mahallesi sahilinde dünyanın tanınmış sporcularının da her sene katıldığı kitesurf (uçurtma sörfü) alanı da boş kaldı.

2018 Dünya Kiteboarding Şampiyonası’nın da yapıldığı bölge ile ilgili bölgenin güvenlik müdürü Levent Odabaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda cıvıl cıvıl olması gereken yer bomboş. Burada 6 tane kite okulu var. Yüzlerce kişi buradan ekmek yiyor. Eğitmen, yönetici, öğrenci, katılımcı, kursiyer derken burada toplamda bin, bin 500 kişiye kadar insan var.

* Spor yapılması gereken yerde spor yapılmıyor. Durum gerçekten vahim. Tam sezonumuz. Temasla alakamız yok neden spor yapamıyoruz diye soranlar çok fazla. Biz Mart başında burayı açıyorduk.

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